Pune Gangster Killed : पुणे हादरलं! भररस्त्यात तडीपार गुंडाचा कोयत्याने वार करून खून; गंगानगरमधील थरार CCTV कॅमेऱ्यात कैद

पुणे : शहरातील गुन्हेगारी पुन्हा डोके वर काढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. पोलीस आयुक्तांनी गुन्हेगारांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा दिल्यानंतरही पुण्यातील गंगानगर परिसरात भररस्त्यात तडीपार गुंडाची कोयत्याने हत्या (Pune gangster killed latest news) करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..मृत गुंडाची ओळख राणा कांबळे अशी झाली असून तो गेल्या अनेक महिन्यांपासून तडीपार होता. त्याच्यावर गंभीर गुन्हे, चोरी, मारामारी आदी स्वरूपाचे अनेक गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. गंगानगर परिसरात त्याची दहशत असल्याचेही सांगितले जात आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, गंगानगरमध्ये राणा कांबळे आणि ओम मोरे यांच्यात जुन्या वर्चस्वाच्या वादातून संघर्ष निर्माण झाला होता. या वादानंतर ओम मोरे आणि त्याच्या साथीदारांनी राणा कांबळेला रस्त्यात गाठले. सुरुवातीला दोन्ही गटांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. त्यानंतर आरोपींनी हातातील कोयत्यांनी राणा कांबळेवर सपासप वार केले..या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेला राणा कांबळे रस्त्यावरच कोसळला. स्थानिकांनी तातडीने मदतीचा प्रयत्न केला, मात्र त्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. भरदिवसा घडलेल्या या थरारक घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली..दरम्यान, हल्ल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले असून त्याच्या आधारे आरोपींचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेनंतर गंगानगर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून शहरात वाढत्या गुन्हेगारीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.