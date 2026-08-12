Pune crime news : भाच्याचा संसार उद्ध्वस्त केला; पुण्यात सासऱ्याचा दगडाने ठेचून खून; आरोपी रक्ताने माखलेल्या हाताने पोलिस ठाण्यात हजर

Pune father in law killed : भाच्याचा संसार विस्कटल्याच्या रागातून एकाने भाच्याच्या सासऱ्याच्या डोक्यात मोठा दगड घालून खून केल्याची घटना हडपसरमधील महंमदवाडी परिसरात घडली. खून केल्यानंतर रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत आरोपी स्वतःहून पोलिस ठाण्यात हजर झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे..सैफन बाबूलाल सय्यद (वय ४३, रा. राजीव गांधी कॉलनी, तरवडे वस्ती, हडपसर) असे खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. हनुमंत उर्फ सागर सुग्रीव कांबळे (वय २५, रा. आशीर्वाद पार्क, महंमदवाडी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी काळेपडळ पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम १०३(१) अन्वये खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सैफन सय्यद यांची मुलगी सना हिचा विवाह आरोपी कांबळे याचा भाचा लखन काळोखे याच्याशी झाला होता. काही दिवसांपूर्वी लखनचा मृत्यू झाला. त्यानंतर सना सासरी राहत नसल्याने दोन्ही कुटुंबांत वाद सुरू होता.सासरच्या मंडळींसोबत झालेल्या वादानंतर सना रागाच्या भरात जंगलाच्या दिशेने निघून गेली. तिचा शोध घेण्यासाठी तिचे वडील सैफन सय्यद आणि आरोपी हनुमंत कांबळे हे महंमदवाडीतील लक्ष्मी पार्कजवळील फॉरेस्टच्या डोंगरावर गेले..Pune Crime News : वडा खाताना पाय लागल्याने पुण्यात टपरीवर हाणामारी; घरी जाऊन झोपलेला शिवम परत उठलाच नाही.तेथे सिमेंटच्या टाकीजवळ सना सासरी राहत नसल्याच्या कारणावरून दोघांमध्ये वाद झाला. वाद वाढल्यानंतर कांबळे याने तेथे पडलेला मोठा दगड सय्यद यांच्या डोक्यात मारला. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या सय्यद यांचा जागीच मृत्यू झाला..रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत पोलिस ठाण्यात हजरघटनेनंतर आरोपी कांबळे हा रात्री साडेअकराच्या सुमारास रडत आणि आरडाओरडा करत काळेपडळ पोलिस ठाण्यात स्वतःहून हजर झाला. त्याच्या अंगावर रक्ताचे डाग होते. त्याने पोलिसांना घटनेची माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन अटक केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास काळेपडळ पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.