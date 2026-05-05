Pune Crime : नसरापूरमध्ये क्रौर्याची परिसीमा! तोंडात पायमोजा कोंबून अत्याचार, चिमुकलीच्या छातीवर जखमांच्या खुणा; शवविच्छेदन अहवालात धक्कादायक खुलासा

भोर (पुणे) : नसरापूर येथे अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या धक्कादायक प्रकरणात शवविच्छेदनादरम्यान महत्त्वाचे तपशील समोर आले आहेत. आरोपीने मुलीच्या तोंडात पायमोजा कोंबल्याचे, तसेच तिच्या छातीवर जखमांचे स्पष्ट वळ उमटले असल्याचे प्राथमिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..ससून रुग्णालयाने शवविच्छेदनाचा प्राथमिक अहवाल पोलिसांकडे सुपूर्द केला असून मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट करण्यासाठी अंतर्गत अवयवांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतरच मृत्यूचे अचूक कारण समोर येणार आहे..CM Devendra Fadnavis : पुणे जिल्ह्यात नराधमाचा अमानुषपणा! चिमुरडीच्या हत्येनंतर मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; आरोपीला मिळणार मृत्यूदंडाची शिक्षा?.'इन कॅमेरा' शवविच्छेदन प्रक्रिया१ मे रोजी घडलेल्या या घटनेत, एका ६५ वर्षीय व्यक्तीने घरासमोर खेळत असलेल्या मुलीला गोठ्यात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्यानंतर हत्या केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील शवविच्छेदन ससून रुग्णालयातील न्यायवैद्यक विभागात 'इन कॅमेरा' पद्धतीने करण्यात आले..शवविच्छेदनावेळी प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील न्यायवैद्यक तज्ज्ञ उपस्थित होते. तपासासाठी आवश्यक नमुने प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले असून पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू आहे..आरोपीची वैद्यकीय तपासणी पूर्णया प्रकरणातील आरोपीची सक्षमता (medical fitness) तपासणी ससून रुग्णालयात करण्यात आली आहे. तपासाला गती देण्यासाठी पोलिसांनी संबंधित अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असून लवकरच तो अहवाल उपलब्ध होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..Nitesh Rane Verdict - महामार्ग अभियंता चिखलफेड प्रकरण : सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या शिक्षेला हायकोर्टाकडून स्थगिती; नेमकं काय घडलं?.कुटुंबीयांचा संतापदरम्यान, आरोपी भीमराव कांबळे याच्या कृत्याचा त्याच्या कुटुंबीयांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा, अगदी फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी त्याची पत्नी आणि मुलाने केली आहे..पत्नीने प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, "२०१५ पासून तो आमच्यापासून वेगळा राहतो. आम्ही स्वतः कष्ट करून उदरनिर्वाह करतो. त्याने केलेले कृत्य अत्यंत घृणास्पद आहे. आमचा त्याच्याशी कोणताही संबंध नाही. त्याला कठोर शिक्षा व्हावी. त्याचे शवदेखील आम्हाला देऊ नये." या प्रकरणामुळे परिसरात संतापाचे वातावरण असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.