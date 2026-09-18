Pune Crime News : शिरूरमध्ये गोळीबाराचा थरार; हरी गंगावणे यांचा मृत्यू, CCTV फुटेज समोर

Shirur Crime News CCTV : शिरूर शहरातील लाटेआळी, आंबेडकर नगर परिसरात गुरुवारी (ता. १८) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास गोळीबाराची घटना घडली. या घटनेत हरी गंगावणे या तरुणाचा मृत्यू झाला. दरम्यान, या घटनेचा CCTV फुटेज समोर आला आहे..CCTV फुटेजमध्ये दुचाकीवरून जात असलेल्या हरी गंगावणे यांच्यावर गोळीबार झाल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येत आहे. गोळीबारानंतर परिसरात खळबळ उडाली..Pune Crime: ‘आमदारगिरी’चा बनाव तरुणाच्या अंगाशी! पुण्यात ऑडीवर लावलं 'आमदार' स्टिकर, मद्यधुंद अवस्थेत कार पळवणाऱ्या २३ वर्षीय तरुणाला घेतलं ताब्यात.घटनेची माहिती मिळताच शिरूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोरांचा शोध घेतला जात आहे. गोळीबाराचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.