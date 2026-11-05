Pune Crime: पुण्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ! एकीकडे ८७ लाखांची सायबर फसवणूक, तर दुसरीकडे लाखोंचे दागिने अन् रोकड लंपास

पुणे : कर्वेनगरमधील एका सदनिकेच्या स्वयंपाकघरात पोटमाळ्यावर ठेवलेले पाच लाख रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरट्याने लंपास केल्याची घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी महिलेने वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्वेनगरमधील बिजली तालीम चौकाजवळील एका अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या तक्रारदार महिलेने (वय ४२) घरातील स्वयंपाकघरात पोटमाळ्यावर सोन्या-चांदीचे दागिने सुरक्षित ठेवले होते. चोरट्याने नजर चुकवून हे दागिने चोरून नेले. महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.उत्पादनावर कमिशन देण्याच्या बहाण्याने ८७ लाखांची फसवणूककंपनीचे उत्पादन भाडेतत्त्वावर देऊन त्यावर दररोज अडीच टक्के नफा देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी एका व्यक्तीला ८७ लाख ५८ हजार रुपयांचा गंडा घातला. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.आरोपीने तक्रारदाराशी (वय ५९, रा. धनकवडी) संपर्क साधून एका नामांकित कंपनीचा एजंट असल्याचे सांगितले. कंपनीची उत्पादने भाड्याने दिल्यास चांगला नफा मिळतो, असे भासवून फिर्यादींना लिंक पाठवून लॉग-इन करण्यास सांगितले. जादा परताव्याच्या हव्यासापोटी फिर्यादींनी टप्प्याटप्प्याने ८७ लाख ५८ हजार रुपये विविध बँक खात्यांवर जमा केले. मात्र, मुद्दल अथवा परतावा न मिळाल्याने फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. पोलिस निरीक्षक अमोल धस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..ज्येष्ठ नागरिकाचा मोबाईल हॅक करून १९ लाखांची फसवणूकएसआयआर’ अर्जामध्ये दुरुस्तीच्या बहाण्याने मोबाइलचा ॲक्सेस मिळवून वानवडी येथील ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची १९ लाख ४० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी वानवडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.सायबर चोरट्याने फिर्यादी यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधून त्यांच्या ‘एसआयआर’ अर्जामध्ये वडिलांचे नाव जुळत नसल्याचे सांगितले. अर्ज भरून देण्याचे भासवून आरोपीने फिर्यादींच्या मोबाइलचा ॲक्सेस मिळवला. त्यानंतर फिर्यादींच्या बँक खात्यातून १९ लाख ४० हजार रुपये परस्पर स्वतःच्या खात्यावर वर्ग करून घेतले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच ज्येष्ठ नागरिकाने पोलिसांत धाव घेतली. शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने साडेआठ लाखांचा गंडाशेअर बाजारात भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी एका तरुणाची आठ लाख ५७ हजार रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.तक्रारदार तरुणाला (वय ३९, रा. विश्रांतवाडी) सायबर चोरट्यांनी एका व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये जोडले होते. ग्रुपवर शेअर बाजारातील ट्रेडिंगद्वारे दररोज मोठा नफा मिळत असल्याचे भासवून त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर आरोपींनी वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर वेळोवेळी आठ लाख ५७ हजार रुपयांहून अधिक रक्कम भरण्यास भाग पाडले. गुंतवलेले पैसे आणि परतावा परत न मिळाल्याने फसवणूक झाल्याचे तरुणाच्या लक्षात आले. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे करत आहेत..कात्रज चौकात वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यूभरधाव अवजड वाहनाच्या धडकेत एका दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. कात्रज येथील वर्धमान गार्डन सोसायटीसमोरील रस्त्यावर मंगळवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास हा अपघात झाला. मेहबूब युसूफ शेख (वय ३१, रा. श्रीराम कॉलनी, कात्रज) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे.या प्रकरणी वाहनचालकाविरुद्ध भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मेहबूब शेख हे रात्री कात्रज परिसरातील रस्त्यावरून दुचाकीवरून जात होते. त्यावेळी अवजड वाहनावरील चालकाने वाहन भरधाव चालवून त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून धडक दिली. यात गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर चालक वाहनासह पसार झाला. पोलिस उपनिरीक्षक रवी जाधव या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..गुलटेकडीतील भाजी मार्केटमधून ७५ हजारांची बॅग लंपासगुलटेकडी येथील छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्डातील भाजी मार्केटमध्ये रॅकवर ठेवलेली ७५ हजार रुपयांची रोकड असलेली बॅग चोरट्याने लांबविल्याची घटना बुधवारी (ता. ४) घडली.या प्रकरणी तरुणाने (वय २६, रा. आंबेगाव पठार) मार्केटयार्ड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी तरुण मार्केट यार्डातील भाजी ठेवण्याच्या लोखंडी रॅकवर रोकड असलेली बॅग ठेवून कामात व्यस्त होता. सकाळी सव्वाआठच्या सुमारास गर्दीचा फायदा घेत चोरट्याने ही बॅग लंपास केली. बॅगेत ७५ हजार रुपयांची रोख रक्कम होती. चोरीचा प्रकार लक्षात आल्यानंतर तरुणाने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.