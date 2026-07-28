पुणे

Pune Crime: पुण्यात धक्कादायक घटना! अंत्यविधीसाठी जात असलेल्या दोघा भावांवर जीवघेणा हल्ला, पूर्ववैमनस्याचा थरार

Old Rivalry Leads to Brutal Attack in Pune: अंत्यविधीसाठी जात असताना पूर्ववैमनस्यातून तीक्ष्ण शस्त्राने जीवघेणा हल्ला; दोन्ही भावांना गंभीर दुखापत, आरोपी फरार
Attempt to Murder in Pune Two Brothers Attacked Over Old Rivalry While Heading to Funeral Accused Absconding

Attempt to Murder in Pune Two Brothers Attacked Over Old Rivalry While Heading to Funeral Accused Absconding

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : पूर्ववैमनस्यातून दोघा भावांवर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केल्याची घटना मार्केट यार्ड परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर येथे घडली. या प्रकरणी दोघांविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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