Pune Crime: पुण्यात धक्कादायक घटना! अंत्यविधीसाठी जात असलेल्या दोघा भावांवर जीवघेणा हल्ला, पूर्ववैमनस्याचा थरार

पुणे : पूर्ववैमनस्यातून दोघा भावांवर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केल्याची घटना मार्केट यार्ड परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर येथे घडली. या प्रकरणी दोघांविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.या हल्ल्यात आशुतोष नाना क्षीरसागर (वय २७) आणि ऋषिकेश नाना क्षीरसागर (वय २६, दोघे रा. सुखसागरनगर, बिबवेवाडी) हे जखमी झाले. याप्रकरणी अरमान समीर शेख (वय २५) आणि शाहरुख उर्फ कल्लू शेख (वय २७, दोघे रा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर, मार्केट यार्ड) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आशुतोष आणि ऋषिकेश यांच्या नातेवाईकांचे २६ जुलै रोजी निधन झाले होते. अंत्यविधीसाठी दोघे सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर परिसरातून जात असताना आरोपींनी त्यांना अडवले. पूर्वीच्या भांडणाचा राग मनात धरून आरोपींनी दोघांवर तीक्ष्ण शस्त्राने डोक्यात आणि हातावर वार केले. या हल्ल्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.\rघटनेनंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले. फिर्यादी आशुतोष क्षीरसागर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मार्केट यार्ड पोलिसांनी दोघांविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नासह संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे. पोलिस उपनिरीक्षक बसवराज माळी या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.