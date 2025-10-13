Pune Crime : पुण्यात पोलिस कर्मचाऱ्याला टोळक्याकडून जबर मारहाण, रात्री ड्यूटी संपवून घरी निघाला अन्...

Summaryपुण्यात रात्री ड्युटी संपवून घरी जाणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यावर टोळक्याने हल्ला केला.हल्ला कोथरूड परिसरात झाला असून घटनेने पोलिस दलात खळबळ उडाली आहे.आरोपी युवकांनी किरकोळ वादातून पोलिस कर्मचाऱ्याला मारहाण केली..पुण्यात पोलिस कर्मचाऱ्याला मारहाणीची आणखी एक धक्कादायक घटना घडली आहे. ड्यूटी संपल्यानंतर घरी निघालेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याला चार ते पाच जणांच्या टोळक्याने जबर मारहाण केली. ही घटना रविवारी रात्री कोंढवा परिसरात घडली. पवन डिंबळे असे वाहतूक कर्मचाऱ्याचे नाव असून ते. जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार पवन डिंबळे हे सध्या भारती विद्यापीठ विभागाच्या वाहतूक विभागात कार्यरत आहेत. डिंबळे हे त्यांची ड्युटी संपवून घरी निघाले असताना कोंढवा भागातील एका ठिकाणी लघुशंकेसाठी थांबले. तिथे काही जणं दारू पित असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर डिंबळे यांनी त्यांना हटकलं. यातून त्या तरुणांमध्ये आणि पोलिस कर्मचारी डिंबळे यांच्यात वाद झाला. काही वेळात तिथे सबंधित तरुणांचे मित्र आले आणि त्यांनी पोलिस कर्मचाऱ्याला मारहाण करायला सुरुवात केली मारहाणीत डिंबळे यांच्या कानातून आणि नाकातून रक्त आले..हा सगळा प्रकार रविवारी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास पुणे शहरातील कोंढवा परिसरात घडला. पोलिस कर्मचाऱ्याने अंगात जॅकेट घातल्यामुळे संबंधित व्यक्ती कोण आहे हे त्या तरुणांना कळले नाही, जखमी पोलिस कर्मचाऱ्याला तात्काळ ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तपास सुरु केला आहे. .FAQs 1. ही घटना कुठे घडली? ➡️ ही घटना पुण्यातील कोथरूड परिसरात घडली.2. हल्ला कोणावर झाला? ➡️ एका पोलिस कर्मचाऱ्यावर टोळक्याने हल्ला केला.3. हल्ल्याचे कारण काय होते? ➡️ किरकोळ वादातून हा हल्ला झाला असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.4. पोलिस कर्मचाऱ्याची तब्येत कशी आहे? ➡️ त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून उपचार सुरू आहेत.5. आरोपींचे काय झाले? ➡️ आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले असून पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.6. पुढील कारवाई काय सुरू आहे? ➡️ पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.