Pune Crime : पुण्यात चाललंय काय? नवऱ्याकडून मूल होणार नाही, माझ्याशी संबंध ठेव; माजी सहाय्यक पोलिस आयुक्ताचा सुनेवर बळजबरीचा प्रयत्न अन्...

Summaryपुण्यातील सहकारनगरमध्ये निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्ताने सुनेवर बळजबरीचा प्रयत्न केला.मुलगा अपत्य प्राप्त करू शकत नाही हे माहित असूनही कुटुंबाने लपवून लग्न लावले.सुनेने धाडस करून पोलिसांत तक्रार दिली, आरोपी सासरा, त्याची पत्नी व मुलावर गुन्हा दाखल..सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळख असणाऱ्या पुण्यात सासरा आणि सुनेच्या पवित्र नात्याला कलंक लावणारी घटना उडकीस आली आहे. एका निवृत्त सहाय्यक पोलिस आयुक्ताने नवविवाहित सुनेवर बळजबरी करुन शारीरिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पीडितेने कशीबशी सुटका करुन घेत पोलिस स्टेशन गाठले. यानंतर कधीकाळी रक्षक म्हणून वावरणाऱ्या माजी सहाय्यक पोलिस आयुक्ताचा लंपट चेहरा समोर आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार पुण्यातील सहकारनगर मध्ये हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पीडिता ही ३० वर्षांची असून तिचा महिन्यापूर्वी निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्ताच्या मुलाशी विवाह झाला आहे. आपला मुलगा पिता बनण्यास सक्षम नाही हे त्याच्या कुटुंबाला माहित होते याची माहिती लपवून पीडितेशी लग्न लावले. .लग्नानंतर आरोपी निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्ताने सुनेच्या खोलीमध्ये जाऊन सगळी परिस्थिती तिला सांगून मुलाकडून तुला अपत्य होणार नाही तुला माझ्याकडूनच या गोष्टी कराव्या लागतील अशी ऑफर दिली. हे ऐकून पीडितेच्या पायाखालची जमीनच हादरली. तिने कसेबसे स्वत:ला सावरले. या ऑफरला नकार देऊन कौशल्याने आपली सुटका करून घेतली अन् थेट पोलीस स्टेशन गाठले. .पीडितेने पोलिसांना सर्व हकीकत सांगितली. सर्व प्रकार ऐकूण पोलिसही अवाक् झाले. आता याप्रकरणी निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त सह त्याची पत्नी आणि पीडितेच्या पतीविरोधात सहकार नगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस पुढील तपास करत आहेत..FAQsप्रश्न 1: हा प्रकार कुठे घडला? 👉 हा प्रकार पुण्यातील सहकारनगर परिसरात घडला.प्रश्न 2: आरोपी कोण आहे? 👉 आरोपी एक निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त आहे.प्रश्न 3: पीडित महिला कोण आहे? 👉 पीडित महिला ३० वर्षांची नवविवाहित सुना आहे.प्रश्न 4: सुनेने काय कारवाई केली? 👉 तिने धाडसाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली.प्रश्न 5: कोणाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे? 👉 आरोपी सासरा, त्याची पत्नी व मुलगा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.