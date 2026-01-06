पुणे

Pune Robbery : पुण्यातील सदाशिव पेठेत ज्येष्ठ नागरिकाची भरदिवसा लूट; सोन्याची अंगठी अन् रोकड घेऊन चोरटे पसार!

Sadashiv Peth Robbery : सदाशिव पेठेतील लिमयेवाडी परिसरात दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी ६१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला धमकावून ४२ हजारांचा ऐवज लुटला. विश्रामबाग पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आधारे १८ ते २० वयोगटातील संशयितांचा शोध सुरू केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सदाशिव पेठेतील लिमयेवाडी परिसरात चोरट्यांनी एका ज्येष्ठ नागरिकाला धमकावून त्यांच्याकडील सोन्याची अंगठी आणि रोकड असा ऐवज लुटून नेल्याची घटना घडली. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिसांनी दोन अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, आरोपींचा शोध सुरू आहे.

