पुणे

Pune Crime: कौटुंबिक वादातून मुलाकडून आईला बेदम मारहाण; उपचारांपूर्वीच मृत्यू, पुण्यातील धक्कादायक घटना

Family Dispute Turns Fatal in Pune Son Arrested: कौटुंबिक वादातून मुलाकडून आईवर बेदम मारहाण; रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच मृत्यू, विश्रांतवाडीतील शांतिनगर वसाहती हादरली
Pune Crime News Son Arrested After 48 Year Old Mother Dies Following Assault During Family Dispute in Vishrantwadi

Pune Crime News Son Arrested After 48 Year Old Mother Dies Following Assault During Family Dispute in Vishrantwadi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : कौटुंबिक वादातून मुलाने आईचा खून केल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी रात्री विश्रांतवाडीतील शांतिनगर वसाहतीत घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी मुलाला अटक केली आहे. सविता सुरेश हरिभक्त (वय ४८, रा. शांतिनगर वसाहत, विश्रांतवाडी) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे.

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