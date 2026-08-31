Pune Crime: कौटुंबिक वादातून मुलाकडून आईला बेदम मारहाण; उपचारांपूर्वीच मृत्यू, पुण्यातील धक्कादायक घटना

पुणे : कौटुंबिक वादातून मुलाने आईचा खून केल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी रात्री विश्रांतवाडीतील शांतिनगर वसाहतीत घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी मुलाला अटक केली आहे. सविता सुरेश हरिभक्त (वय ४८, रा. शांतिनगर वसाहत, विश्रांतवाडी) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. .या प्रकरणी मुलगा अनिकेत (वय ३०) याला अटक करण्यात आली. सविता आणि त्यांचा मुलगा अनिकेत यांच्यात कौटुंबिक कारणावरून वाद झाला. त्या वादातून त्याने आईला मारहाण केली. मारहाणीत त्या गंभीर जखमी झाल्या..या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी अवस्थेतील सविता यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. यानंतर पोलिसांनी अनिकेतला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.