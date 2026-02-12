Pune Cyber Fraud : ड्रेनेज दुरुस्त करायला आलेल्या व्यक्तीने ७ कोटी लुटले, पुण्यात सायबर चोरीचा नवा चक्रावणारा प्रकार समोर

पुण्यात सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमध्ये आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका सेवानिवृत्त ६१ वर्षीय अधिकाऱ्याला ड्रेनेजलाइन दुरुस्तीच्या बहाण्याने तब्बल ६ कोटी ७० लाख ३७ हजार ५०० रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली असून, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) तपास सुरू करण्यात आला आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामधून अतिरिक्त संचालक पदावरून निवृत्त झाले आहेत. यांच्या आईच्या नावे पुण्यातील नवी पेठ येथे एक बंगला भाड्याने दिलेला आहे. भाडेकरूने घरातील ड्रेनेजलाइनमध्ये समस्या असल्याचे सांगितल्यानंतर, संदीप चव्हाण नावाच्या एका व्यक्तीने स्वतःला महापालिकेचा अधिकारी असल्याचे सांगून संपर्क साधला. त्याने ड्रेनेजलाइन स्वतंत्रपणे टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आणि सुरुवातीला केवळ ६५ हजार रुपयांचा खर्च सांगितला. तक्रारदारांनी ही रक्कम ऑनलाइन ट्रान्सफर केली..Cyber Fraud : सायबर फसवणुकीत ४२ लाखांचा गंडा; शेअर बाजार आणि प्रीपेड टास्कच्या आमिषाने दोघांची फसवणूक.मात्र यानंतर फसवणूक करणाराने वेगवेगळ्या बहाण्याने पैसे मागितले. त्यांनी सांगितले की, पाइपलाइन हलवणे, वीज केबल्स काढणे, महापालिका शुल्क, पाणी विभागाचे शुल्क आदी विविध खर्च येणार आहेत. प्रत्येक वेळी नवीन मागणी करून तक्रारदारांकडून पैसे उकळले. जून २०२५ पर्यंत एकूण ६ कोटी ७० लाख ३७ हजार ५०० रुपये विविध बँक खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आले..Pune Cyber Crime : सायबर चोरट्यांमध्ये भाजी विक्रेत्यांपासून उच्चशिक्षित बेरोजगार; ज्येष्ठाची २२ कोटी रुपयांची फसवणूक प्रकरण, आणखी चौघांना अटक.फसवणूक करणाऱ्यांनी संदीप चव्हाण, आदित्य चव्हाण, जितेन सोळंकी, शर्मा, राउत, महाजन यांच्या नावाने काम केले. तसेच बँक मॅनेजर आणि न्यायाधीश असल्याची बतावणी करणाऱ्या अनोळखी व्यक्तींचाही समावेश आहे. काम पूर्ण झाल्याचे सांगण्याऐवजी, ते सतत बहाणे करत राहिले – कधी नातेवाईकांचा मृत्यू, कधी कामगार सुट्टीवर, इ. खोट्या माहितीचा वापर करून विश्वास टिकवला..तक्रारदारांनी कामाची चौकशी केली सर्व खोटे असल्याचे निदर्शनास आले.यानंतर त्यांनी विश्रामबाग पोलिसांकडे तक्रार केली. पोलिसांनी फसवणूक, विश्वासघात, आयटी कायद्याच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला असून, प्रकरण EOW कडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही फसवणूक मुख्यतः ऑनलाइन बँक ट्रान्सफरद्वारे झाली असून, आरोपींच्या बँक खात्यांचा माग काढला जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.