पुणे

Pune Pension Scam : ‘पेन्शन सर्टिफिकेट’च्या झुंजार आमिषात ७० वर्षीय ज्येष्ठाची १६ लाखांची फसवणूक!

Senior Citizen Online Fraud : मॉडेल कॉलनीतील ७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची ‘पेन्शन सर्टिफिकेट’च्या झुंजार आमिषात १६ लाख रुपयांची फसवणूक झाली. चतु:शृंगी पोलिस सायबर चोरट्यांविरुद्ध तपास करत आहेत.
Cybercrime targeting senior citizens in Pune; police investigating pension certificate fraud.

Cybercrime targeting senior citizens in Pune; police investigating pension certificate fraud.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘पेन्शन सर्टिफिकेट’ देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी मॉडेल कॉलनीतील ७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची १६ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी चतु:शृंगी पोलिसांनी सायबर चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे, अशाच प्रकारे मागील आठवड्यात कोंढवा परिसरातील एका ज्येष्ठ महिलेचीही फसवणूक झाली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार ज्येष्ठ नागरिक यांचे खाते एका राष्ट्रीयकृत बँकेत आहे. ते मॉडेल कॉलनीतील जैन बोर्डिंगजवळ एका सोसायटीत राहतात.

Cybercrime targeting senior citizens in Pune; police investigating pension certificate fraud.
Pune Cyber Fraud : ईडी कारवाईची भीती दाखवून ज्येष्ठ महिलेला ७४ लाखांना गंडा
Loading content, please wait...
pune
Cyber Crime
scam
senior citizen
cyber police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com