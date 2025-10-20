Pune Cyber Fraud : डेक्कन, कोथरूडमधील दोन महिलांची १५ लाखांची फसवणूक

पुणे : सायबर चोरट्यांनी डेक्कन आणि कोथरूड परिसरातील दोन महिलांना शेअर बाजारात मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवत १५ लाख रुपयांचा गंडा घातला. या प्रकरणी डेक्कन आणि कोथरूड पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..डेक्कन पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीनुसार, एरंडवणे गावठाणातील अमेन सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या २८ वर्षीय महिलेच्या मोबाईलवर अज्ञात व्यक्तींनी संपर्क साधला. त्यांनी शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्याचे आमिष दाखवले. त्यावर विश्वास ठेवून संबंधित महिलेने सहा लाख रुपये त्या व्यक्तीच्या बॅंक खात्यात जमा केले. मात्र, कोणताही परतावा मिळाला नाही. ही बाब लक्षात आल्यानंतर महिलेने पोलिसांत धाव घेतली..Pune Crime : कोंबड्यांच्या झुंजीवर जुगार; पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त, वानवडी पोलिसांची कारवाई.कोथरूडमधील महात्मा सोसायटी येथील कामधेनू सिद्धी अपार्टमेंटमधील एका महिलेसमवेत (वय ४४) आणखी एक प्रकार घडला. सायबर चोरट्याने महिलेच्या मोबाईलवर एक एपीके फाइल पाठवली. ती फाइल उघडताच आरोपींना मोबाइलचा रिमोट ॲक्सेस मिळाला. त्यानंतर चोरट्यांनी महिलेच्या दोन बॅंक खात्यांतून नऊ लाख रुपये परस्पर अन्य खात्यांमध्ये जमा केले. .या प्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, नागरिकांनी अनोळखी लिंक्स, अॅप्स व गुंतवणुकीच्या आमिषापासून सावध राहण्याचे आवाहन सायबर पोलिसांकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.