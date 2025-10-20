पुणे

Pune Cyber Fraud : डेक्कन, कोथरूडमधील दोन महिलांची १५ लाखांची फसवणूक

Share Market Scam : पुण्यातील डेक्कन आणि कोथरूड परिसरात सायबर चोरट्यांनी शेअर बाजारात परताव्याचे आमिष दाखवून आणि एपीके फाईलद्वारे दोन महिलांना एकूण १५ लाख रुपयांना गंडा घातला; दोन्ही प्रकरणी गुन्हे दाखल.
Share Market Scam

Share Market Scam

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सायबर चोरट्यांनी डेक्कन आणि कोथरूड परिसरातील दोन महिलांना शेअर बाजारात मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवत १५ लाख रुपयांचा गंडा घातला. या प्रकरणी डेक्कन आणि कोथरूड पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
crime
scam
Fraud case news
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com