Pune Dahihandi: ‘गोविंदा आला रे...’च्या जयघोषात पुणे दुमदुमले; सहा ते नऊ थरांचा थरार, दहीहंडीचा जल्लोष

पुणे : आकाशात पावसाचे ढग, रिमझिम बरसणाऱ्या श्रावणसरी, रस्त्यांवर उसळलेली गर्दी, कानावर पडणारा ढोल-ताशांचा निनाद आणि त्यात ‘गोविंदा आला रे...’च्या जयघोषात एकावर एक थर रचत दहीहंडीच्या दिशेने झेपावणारे गोविंदा... अशा उत्साहपूर्ण आणि चैतन्यमय वातावरणात पुण्याच्या मध्यवर्ती भागांसह उपनगरांमध्ये शनिवारी दहीहंडीचा जल्लोष रंगला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...सहा ते नऊ थरांचा थरार, हंडी फुटल्यानंतरची फुलांची आणि पाण्याची उधळण, डीजेच्या तालावर थिरकणारी तरुणाई आणि ढोल-ताशांचा गजर असे चित्र शहरभर होते. आकर्षक देखावे, विद्युत रोषणाई आणि एलईडी स्क्रीनमुळे उत्सवाला आधुनिकतेची झळाळी मिळाली..श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनंतर दुसऱ्या दिवशी साजऱ्या होणाऱ्या दहीहंडी उत्सवासाठी शहरातील विविध मंडळांनी जय्यत तयारी केली होती. दुपारपासूनच मंडळांच्या परिसरात नागरिक आणि गोविंदा पथकांची गर्दी वाढू लागली. हंडी फोडण्यासाठी आलेल्या पथकांमध्ये सहा ते नऊ थर रचण्याची चुरस पाहायला मिळाली. पथकातील गोविंदांनी मानवी मनोरे उभारताच उपस्थितांच्या नजरा त्या थराराकडे खिळल्या. हंडी फोडण्याचा क्षण जवळ येताच ‘गोविंदा आला रे’, ‘बोल बजरंग बली की जय’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. हंडी फुटताच फुलांची आणि पाण्याची उधळण करत गोविंदांनी जल्लोष केला..मध्यवर्ती पुण्यातील महात्मा फुले मंडई, सदाशिव पेठ, नारायण पेठ, टिळक रस्ता, बुधवार पेठ आणि शनिवार पेठ परिसरात दहीहंडीचा उत्साह विशेष जाणवत होता. सुवर्णयुग तरुण मंडळ, हुतात्मा बाबू गेनू मंडळ, नातू बाग, गुरुजी तालीम मंडळ, अखिल महात्मा फुले मंडई, पांगूळ आळी मित्रमंडळ, अखिल टिळक रस्ता दहीहंडी उत्सव समिती, खजिना विहीर तरुण मंडळ, कडबे आळी मित्रमंडळ आदी मंडळांच्या हंड्यांकडे नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती..पारंपरिकतेला आधुनिकतेची जोडमोठ्या मंडळांनी नागरिकांना दहीहंडीचा सोहळा सहज पाहता यावा, यासाठी एलईडी स्क्रीनची व्यवस्था केली होती. त्यामुळे गर्दीपासून काही अंतरावर उभ्या असलेल्या नागरिकांनाही गोविंदा पथकांचे थर आणि हंडी फोडण्याचे क्षण पाहता आले. काही मंडळांनी आकर्षक देखावे उभारून परिसर सजविला होता. विद्युत रोषणाई, रंगीत दिवे आणि विविध सजावटींमुळे पारंपरिक दहीहंडी उत्सवाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्याचे चित्र होते..उपनगरांमध्येही जल्लोषकोथरूड, वारजे, सिंहगड रस्ता, धायरी, हडपसर, कात्रज, बाणेर, औंध, शिवाजीनगर, चंदननगर आणि वडगाव शेरी परिसरातही दहीहंडीचा उत्साह पाहायला मिळाला. प्रमुख चौकांमध्ये मंडळांकडून दहीहंड्या उभारण्यात आल्या होत्या. विद्युत रोषणाईने परिसर उजळून निघाला होता.ढोलताश्यांसह ध्वनिवर्धकांवर सुरू असलेल्या मराठी आणि हिंदी गाण्यांवर तरुणाई ठेका धरत होती. शहराबाहेरील इंदापूर, भोर, बारामती, दौंड तसेच मुंबई आणि अन्य भागांतूनही काही गोविंदा पथके पुण्यात दाखल झाली होती. त्यामुळे प्रमुख दहीहंड्यांच्या ठिकाणी गोविंदा पथकांमध्ये चुरस पाहायला मिळाली..मराठी गाण्यांवर तरुणाई थिरकलीयंदाच्या दहीहंडी उत्सवात डीजेसोबत पारंपरिक ढोल-ताशांनाही मोठी पसंती मिळाली. काही मंडळांनी डीजेला बाजूला ठेवत पारंपरिक वाद्यांना प्राधान्य दिले. ढोल-ताशांच्या तालावर गोविंदा पथकांसह नागरिकही ठेका धरताना दिसले. दुसरीकडे डीजेच्या दणदणाटावर तरुणाई बेधुंद होऊन नाचत होती. काही ठिकाणी फॉग मशीन, पेपर ब्लोअर, फुगे आणि रंगीत कागदांच्या उधळणीने उत्साहात भर पडली. डीजेवर पारंपरिक गाण्यांसोबत नव्या मराठी आणि हिंदी गाण्यांचीही चलती होती. ‘पाखरा आझाद केलं तुला’, ‘काळू बाईचा वार’, ‘ब्रिंग इट ऑन’, ‘तिराची टोपीवाले’, ‘पाटलांचा बैलगाडा’, ‘नटीने मारली मिठी’, ‘चंद्रा’, ‘आम्ही गड्या डोंगरचं राहणारं...चाकर शिवबाचे होणार’ यांसह विविध गाण्यांवर तरुणाई थिरकत होती. ‘गुलाबी साडी’, ‘लल्लाटी भंडार’, ‘ऐका दाजिबा’, ‘हृदयी वसंत फुलताना’ यांसारख्या लोकप्रिय गाण्यांनाही दाद मिळाली. यंदाच्या उत्सवात मराठी गाण्यांचा सहभाग विशेष लक्षणीय होता..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.पोरं ऐकणार नाहीत’दहीहंडी उत्सवात ‘डीजे’विरोधात आवाज उठविणारे विद्यानंद बापट यांच्या भूमिकेचे उपहासात्मक सादरीकरणही पाहायला मिळाले. त्यांच्या छायाचित्रांवर आधारित विनोदी चित्रफिती तयार करून त्या उत्सवातील मोठ्या पडद्यांवर दाखविण्यात आल्या. काही ठिकाणी बापट यांच्या आवाजातील संवाद ध्वनिक्षेपकावर वाजविण्यात आले. तसेच, पडद्यावर ‘पोरं ऐकणार नाहीत’ असा मजकूर झळकविण्यात आला. त्यामुळे दहीहंडी उत्सवात बापट यांच्या ‘डीजे’विरोधी भूमिकेची चांगलीच चर्चा रंगली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.