पुणे

Pune Dahihandi: ‘गोविंदा आला रे...’च्या जयघोषात पुणे दुमदुमले; सहा ते नऊ थरांचा थरार, दहीहंडीचा जल्लोष

Pune Dahi Handi Sees Six To Nine Tier Human Pyramids: ढोल-ताशांच्या निनादात, डीजेच्या तालावर आणि सहा ते नऊ थरांच्या मानवी मनोऱ्यांत पुणे-उपनगरांत दहीहंडीचा पारंपरिकतेला आधुनिकतेची जोड देणारा जल्लोष
Dahi Handi In Pune Six To Nine Tier Human Pyramids Draw Crowds As Govinda Teams Celebrate With Drums And Music

Dahi Handi In Pune Six To Nine Tier Human Pyramids Draw Crowds As Govinda Teams Celebrate With Drums And Music

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : आकाशात पावसाचे ढग, रिमझिम बरसणाऱ्या श्रावणसरी, रस्त्यांवर उसळलेली गर्दी, कानावर पडणारा ढोल-ताशांचा निनाद आणि त्यात ‘गोविंदा आला रे...’च्या जयघोषात एकावर एक थर रचत दहीहंडीच्या दिशेने झेपावणारे गोविंदा... अशा उत्साहपूर्ण आणि चैतन्यमय वातावरणात पुण्याच्या मध्यवर्ती भागांसह उपनगरांमध्ये शनिवारी दहीहंडीचा जल्लोष रंगला.

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