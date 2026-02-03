Who is Parshuram Wadekar? : कोण आहेत पुण्याचे उपमहापौर परशूराम वाडेकर? धीरज घाटे यांनी केली घोषणा!

पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाबाबत काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. भारतीय जनता पक्षाने महापौर व उपमहापौर पदासाठी नावांची अधिकृत घोषणा केली आहे. त्यानुसार मंजुषा नागपुरे यांची महापौरपदी निवड करण्यात आली असून, परशुराम वाडेकर यांची पुण्याच्या उपमहापौरपदी निवड करण्यात आली आहे. या निवडीची घोषणा भाजप नेते धीरज घाटे यांनी केली..परशुराम वाडेकर हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) चे ज्येष्ठ नेते असून, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचे ते निकटवर्तीय मानले जातात. वाडेकर यांना सुमारे २५ वर्षांचा राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील कामाचा अनुभव असून ते दलित चळवळीतील सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. सध्या त्यांच्याकडे आरपीआयकडून पश्चिम महाराष्ट्राची संघटनात्मक जबाबदारी आहे..Pune mayor election: पुण्याचं उपमहापौरपद रिपाइंकडे? 'या' दिवशी पार पडणार निवडणूक प्रक्रिया.परशुराम वाडेकर हे पुणे महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक ८ मधून नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या पत्नी या देखील माजी नगरसेविका असून, त्या यापूर्वी पुण्याच्या उपमहापौरपदी कार्यरत होत्या. पती-पत्नी सलग उपमहापौरपदी निवड होण्याची ही पुणे महापालिकेतील पहिलीच घटना ठरली आहे..दरम्यान, उपमहापौर पद आरपीआयला देण्याचा निर्णय भाजपने घेतला असून, त्यामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या थेट हस्तक्षेपाची चर्चा आहे. “उपमहापौर पद आरपीआयला दिले जाईल, मात्र ते पद परशुराम वाडेकर यांनाच द्यावे,” अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवर व्यक्त केल्याचे सांगितले जाते..Nashik Municipal Corporation : नाशिकच्या महापौरपदासाठी भाजपचा 'सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युला'! अडीच वर्षांत दोन महिलांना मिळणार संधी?.महत्त्वाचे म्हणजे परशुराम वाडेकर यांना उपमहापौरपदाची संधी दिल्याने आरपीआय पक्षांतर्गत नाराजीचे सूर उमटले आहेत. पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयावर असमाधान व्यक्त केल्याची माहिती समोर येत आहे. पुणे महापालिकेतील सत्तास्थापनेनंतर आता महापौर व उपमहापौर पदावर कोणत्या पद्धतीने कारभार होणार, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.