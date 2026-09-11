Pune Government Land: पुणे जिल्ह्यात शासकीय जमिनींचा शर्तभंग; ३३० प्रकरणे उघड, ३५० कोटींच्या ३० ते ४० जागा शासनजमा

पुणे: पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यात राज्य शासनाकडून कब्जेहक्काने अथवा भाडेतत्त्वावर वाटप करण्यात आलेल्या ११२ जमिनींमध्ये शर्तभंग झाल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या ३० ते ४० जागा जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेऊन शासनजमा केल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक जागा या पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील असल्याचे समोर आले आहे..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.वर्ग-एक आणि वर्ग-दोन असे जमिनींचे दोन प्रकार आहेत. वर्ग-दोनच्या जमिनींमध्ये देवस्थान, प्रकल्पग्रस्त, वतन, पुनर्वसन, सीलिंग, आदिवासी तसेच शासनाकडून वाटप करण्यात आलेल्या, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या अशा सर्व प्रकारच्या जमिनींचा समावेश होतो. या जमिनी सरकारकडून काही अटी-शर्तींवर दिल्या आहेत. त्यांची विक्री, खरेदी अथवा वापरात बदल करावयाचा असल्यास त्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. .पुनर्वसन, कुळ जमिनीच्या विक्रीची परवानगी देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना, आदिवासी, देवस्थानांकडील जमिनी विक्रीचे अधिकार शासनाला, तर शासकीय जमिनींचे अधिकार विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना, असे जमिनीच्या प्रकारानुसार राज्य सरकारकडून अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वर्ग-दोनच्या जमिनीची विक्री-खरेदी करताना परवानगी घेतली नाही तसेच ज्या कारणांसाठी जमीन दिली आहे, त्याच कारणांसाठी तिचा वापर केला नाही, अथवा अन्य गोष्टींसाठी वापर केला, तर तो शर्तभंग होऊन ती जागा शासनजमा केली जाते..तब्बल ३३० प्रकरणे उघडमुंढवा येथील बॉटनिकल गार्डनची जागा, बोपोडी येथील कृषी विभागाची, तर ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागांची गैरव्यवहाराची प्रकरणे मध्यंतरी उघडकीस आली. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन खडबडून जागे झाले. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यासंदर्भात अशा सर्व जमिनींची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत शर्तभंग केल्याची ३३० प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यापैकी ११२ जागांबाबत कारवाई केली आहे. त्यातील ३० ते ४० जागा ताब्यात घेऊन शासनजमा केल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये दंड आकारला आहे. काही प्रकरणांत शासनाला अधिकार असल्यामुळे ती प्रकरणे शासनाकडे वर्ग केली असल्याचे सांगण्यात आले..जिल्ह्यात भाडेतत्त्वावरील दोन हजार जमिनीपुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यात राज्य शासनाकडून कब्जेहक्काने आणि भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या जमिनींची संख्या जवळपास दोन हजार इतकी आहे. त्यामध्ये अनेक राजकीय व्यक्तींशी संबंधित संस्था आहेत, तर काही बड्या शैक्षणिक संस्था देखील आहेत. कारवाई करून ताब्यात घेण्यात आलेल्या जमिनींमध्ये पुणे शहरातील १४, पिंपरी-चिंचवड शहरातील दोन, तर जिल्ह्यातील १४ जमिनींचा समावेश आहे. उर्वरित जमिनी या पुणे जिल्ह्यातील असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...ही आहेत कारणेज्या उद्देशासाठी जमीन दिली होती, त्या उद्देशाचा मुदतीत वापर नाही.भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतरही मुदतवाढ घेतली नाही.शासनाकडून जागा ताब्यात घेऊनही तिचा वापर न करणे.जागा एका उद्देशासाठी दिली, मात्र वापर अन्य गोष्टींसाठी करणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.