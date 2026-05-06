Pune Land Records: पुणे जिल्ह्यात ४० खासगी भूमापक नेमणार; ‘भूमी अभिलेख’चा निर्णय, जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अधिकार देणार!

पुणे: प्रलंबित मोजणी अर्ज जलदगतीने मार्गी काढण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात खासगी संस्थेच्या माध्यमातून आणखी चाळीस भूमापक नेमण्याचा, तसेच आवश्यकता भासल्यास आणखी खासगी भूमापक घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. .जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा जलद, पारदर्शी पद्धतीने व्हावा, यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन एजन्सी नियुक्ती करण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या अंतर्गत पुणे जिल्ह्यात एका एजन्सीमार्फत ५० भूमापकाची नेमणूक केली आहे. परंतु, पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील मोजणी प्रलंबित अर्जांची संख्या विचारात घेता, खासगी भूमापकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला. त्यात आणखी ४० खासगी भूमापक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूमापकांची संख्या दोनशेहून अधिक होणार आहे..खासगी भूमापक म्हणून काम करण्यासाठी आयटीआय (सर्व्हेइंग), सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा पदवी, आणि जिओइन्फॉर्मेटिक्समधील पदवीधारक पात्र असणार आहेत. तसेच, १० वर्षे सेवा केलेले निवृत्त भूमापन कर्मचाऱ्यांनाही ६५ वर्षांपर्यंत हे काम करता येणार आहे..निवड झालेल्या उमेदवारांना भूमी अभिलेख विभागामार्फत दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. ते पूर्ण केल्यानंतर परीक्षा घेतली जाईल आणि पात्र उमेदवारांना छत्रपती संभाजीनगर येथील लँड रेकॉर्ड ट्रेनिंग ॲकॅडमीकडून दोन वर्षांसाठी वैध असलेला परवाना दिला जाणार आहे..पुण्यात मोजणी अर्ज प्रलंबितांची संख्या जवळपास ४० ते ५० हजार इतकी आहे. दर महिन्याला त्यात चार ते पाच हजार अर्ज दाखल होतात. तो जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. पुढील सहा महिन्यात प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे हा त्यामागे उद्देश आहे. आवश्यकता भासल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनाही खासगी भूमापक नेमण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहेत.- डॉ. शैलेश नवाल, जमाबंदी आयुक्त