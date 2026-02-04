पुणेकरांनो लक्ष द्या! दिवे घाटातील वाहतूक राहणार बंद, पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचं आवाहन, पण कधी?

Dive Ghat traffic on Pune–Saswad–Jejuri route will remain closed for 3 hours : हडपसर ते दिवे घाट दरम्यान रस्ता रुंदीकरणाचं काम सुरु आहे. या कामामुळे गुरुवारी (५ फेब्रुवारी ) रोजी दिवे घाटातील वाहतूक ३ तास बंद राहणार आहे. सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत या मार्गावरील वाहतूक बंद राहणार असल्याचं राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आलं आहे. या वेळात पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असं आवाहनही त्यांच्याकडून करण्यात आलं आहे. .दिवे घाट हा पुणे–सासवड–जेजुरी–पंढरपूर मार्गावरील अत्यंत महत्त्वाचा घाटमार्ग असून दररोज हजारो वाहने या मार्गावरून ये-जा करतात. सध्या आळंदी–पंढरपूर पालखी महामार्गाच्या विकासकामाचा भाग म्हणून दिवे घाटात रस्ता रुंदीकरण, संरक्षक भिंती उभारणी तसेच डांबरीकरणाचे काम सुरू आहे. हे काम सुरक्षित आणि सुरळीतपणे करता यावे, तसेच कोणतीही दुर्घटना घडू नये यासाठी काही काळ वाहतूक पूर्णतः बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..Traffic Update : बजाज पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेमुळे वेल्हे–नसरापूर मार्ग 21 जानेवारीला बंद; प्रवाशांसाठी पर्यायी मार्ग जाहीर!.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित तीन तासांच्या कालावधीत अवजड वाहने, खासगी वाहने तसेच सार्वजनिक वाहतूक यांना घाटमार्गात प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यामुळे पुणे, सासवड, जेजुरी, पुरंदर तसेच पंढरपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा फटका बसू शक्यता आहे. त्यानुसार प्रवाशांनी प्रवासाचं नियोजन करावं किंवा पर्याय मार्गांचा वापर करावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.