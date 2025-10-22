Pune saras Baug : पुण्यात दिवाळी पहाट कार्यक्रमाला गालबोट; दोन गटात हाणामारी, व्हिडिओ व्हायरल

Summaryहाणामारीचे कारण छोट्या धक्काबुक्कीवरून वाद निर्माण होणे हे सांगितले जात आहे.पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन वाद मिटवला.याआधी या कार्यक्रमावर हिंदुत्ववादी संघटनांचा विरोध आणि धमकीवजा इशारे देण्यात आले होते..पुण्यातील सारसबागेत दिवाळी पाडवा पहाट कार्यक्रमाला गालबोट लागल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या कार्यक्रमादरम्यान दोन गटांत हाणामारी झाली.चार ते पाच जणांकडून एकमेकांना शिवीगाळ आणि मारहाण झाल्याची माहिती समोर येत आहे. गेल्या 28 वर्षांपासून पुण्यातील सारसबागेतील दिवाळी पहाटचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. यंदाच्या वर्षी देखील हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. .एकमेकांना धक्का लागल्याने दोन गटात हाणामारी झाली. मात्र, पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन प्रकरण मिटवले. चार ते पाच जणांकडून एकमेकांना शिवीगाळ आणि मारहाण झाल्याचे कळते, मात्र पोलिसांनी तात्काळ त्यांच्याती वाद सोडवला. .दरम्यान काही दिवसांपूर्वी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून झालेल्या तीव्र विरोधामुळे आणि समाज माध्यमांवर व्हायरल झालेल्या धमकीवजा इशाऱ्यामुळे आयोजकांनी हा कार्यक्रम रद्द करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, पुणे पोलिसांनी यात मध्यस्थी केल्यानंतर हा कार्यक्रम होणार असल्याचं आयोजकांनी जाहीर केले आणि आज कार्यक्रम पारही पडला मात्र दोन गटातील हाणामारीमुळे या कार्यक्रमाला गालबोट लागले. .FAQs1. पुण्यात हाणामारी कुठे झाली? ➡️ सारसबागेत दिवाळी पाडवा पहाट कार्यक्रमादरम्यान ही हाणामारी झाली.2. या कार्यक्रमात नेमकं काय घडलं? ➡️ दोन गटांमध्ये धक्का लागल्याने वाद झाला आणि त्यातून हाणामारी झाली.3. किती लोक यात सहभागी होते? ➡️ अंदाजे चार ते पाच जणांनी एकमेकांना शिवीगाळ आणि मारहाण केली.4. पोलिसांनी काय कारवाई केली? ➡️ पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून वाद थांबवला आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.5. हा कार्यक्रम दरवर्षी होतो का? ➡️ हो, गेल्या 28 वर्षांपासून सारसबागेत दिवाळी पाडवा पहाट कार्यक्रम आयोजित केला जातो.6. कार्यक्रमावर यंदा विरोध का झाला होता? ➡️ हिंदुत्ववादी संघटनांकडून विरोध आणि सोशल मीडियावरील धमकीवजा पोस्टमुळे वाद निर्माण झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.