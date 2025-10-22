पुणे

Pune saras Baug : पुण्यात दिवाळी पहाट कार्यक्रमाला गालबोट; दोन गटात हाणामारी, व्हिडिओ व्हायरल

Pune Diwali clash : पुण्यातील सारसबागेत दिवाळी पाडवा पहाट कार्यक्रमात दोन गटांत हाणामारी झाली. चार ते पाच जणांनी एकमेकांना शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचे साक्षीदार सांगतात. हा कार्यक्रम गेल्या 28 वर्षांपासून आयोजित केला जातो.
Police intervening to control a clash between two groups during the Diwali Padwa morning event at Sarasbaug, Pune.

Police intervening to control a clash between two groups during the Diwali Padwa morning event at Sarasbaug, Pune.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. हाणामारीचे कारण छोट्या धक्काबुक्कीवरून वाद निर्माण होणे हे सांगितले जात आहे.

  2. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन वाद मिटवला.

  3. याआधी या कार्यक्रमावर हिंदुत्ववादी संघटनांचा विरोध आणि धमकीवजा इशारे देण्यात आले होते.

पुण्यातील सारसबागेत दिवाळी पाडवा पहाट कार्यक्रमाला गालबोट लागल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या कार्यक्रमादरम्यान दोन गटांत हाणामारी झाली.चार ते पाच जणांकडून एकमेकांना शिवीगाळ आणि मारहाण झाल्याची माहिती समोर येत आहे. गेल्या 28 वर्षांपासून पुण्यातील सारसबागेतील दिवाळी पहाटचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. यंदाच्या वर्षी देखील हा कार्यक्रम आयोजित केला होता.

Loading content, please wait...
pune
Sarasbaug
Diwali
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com