Pune News: दिवाळीच्या खरेदीसाठी पुणेकरांची झुंबड; लक्ष्मी रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

पुणे : दिवाळीच्या खरेदीसाठी लक्ष्मी रस्त्यावर नागरिकांची मोठी गर्दी होत असतानाच, रस्त्याच्या दुतर्फा होणाऱ्या बेशिस्त पार्किंगमुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडत आहे. सणासुदीच्या खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची वाढती वर्दळ आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना उभ्या केल्या जाणाऱ्या वाहनांमुळे लक्ष्मी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.या कोंडीचा परिणाम केवळ लक्ष्मी रस्त्यापुरता मर्यादित न राहता मध्यवर्ती पुण्यातील इतर रस्त्यांवरील वाहतुकीवरही होत आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाहेर पडलेल्या नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. शनिवार आणि रविवारच्या सुट्ट्यांमुळे कपडे, दागिने, फराळाचे साहित्य, सजावटीच्या वस्तू आणि भेटवस्तूंच्या खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये गुरुवारपासूनच गर्दी होण्यास सुरुवात झाली आहे. .लक्ष्मी रस्ता आणि परिसर हा खरेदीसाठी नागरिकांच्या पसंतीचा प्रमुख भाग असल्याने सणासुदीच्या काळात येथे मोठी वर्दळ असते. मात्र, या गर्दीचे नियोजन योग्य प्रकारे होत नसल्याने आणि वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..खरेदीसाठी येणारे अनेक नागरिक आपली दुचाकी आणि चारचाकी वाहने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना उभी करत आहेत. परिणामी, आधीच गर्दी असलेल्या रस्त्यावरील वाहतुकीसाठी उपलब्ध जागा कमी होत आहे. दुकानांसमोर आणि रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे वाहनांची ये-जा मंदावत आहे. एखाद्या ठिकाणी वाहने अडकल्यानंतर त्याचा परिणाम संपूर्ण रस्त्यावर होत आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.नोकरदारांनाही कोंडीचा फटका :वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने नागरिकांना इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी उशीर होत आहे. दिवाळीच्या खरेदीसाठी कुटुंबासह बाहेर पडलेल्या नागरिकांना वाहतूक कोंडीत अडकून राहावे लागत आहे. दुसरीकडे, नियमित कामासाठी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनाही या गर्दीचा फटका बसत आहे. बाजारपेठेत खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि वाहतुकीचा प्रवाह सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.