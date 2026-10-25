पुणे

Pune News: दिवाळीच्या खरेदीसाठी पुणेकरांची झुंबड; लक्ष्मी रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

Pune Diwali Shopping Rush Causes Traffic Jams on Laxmi Road: लक्ष्मी रस्त्यावर गर्दीचा महापूर; बेशिस्त पार्किंगमुळे मध्यवर्ती पुण्यात वाहतुकीचा खोळंबा
Laxmi Road Pune Traffic Jam Diwali Shopping Rush and Haphazard Parking Leave Shoppers and Daily Commuters Struggling

Laxmi Road Pune Traffic Jam Diwali Shopping Rush and Haphazard Parking Leave Shoppers and Daily Commuters Struggling

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : दिवाळीच्या खरेदीसाठी लक्ष्मी रस्त्यावर नागरिकांची मोठी गर्दी होत असतानाच, रस्त्याच्या दुतर्फा होणाऱ्या बेशिस्त पार्किंगमुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडत आहे. सणासुदीच्या खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची वाढती वर्दळ आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना उभ्या केल्या जाणाऱ्या वाहनांमुळे लक्ष्मी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे.

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