Pune Ganeshotsav DJ Ban : पुण्यात डीजेवर बंदी येणार? गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वाद आणखी चिघळला; पोलिस उपायुक्तांनी केला खुलासा

Ganeshotsav Noise Pollution Pune : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजे आणि लाऊडस्पीकरच्या वापरावरून पुण्यातील वाद चिघळला असताना रविवारी पुणेकर मंचाच्या वतीने डीजेविरोधात मोर्चा काढण्यात आला. बालगंधर्व चौक ते पुणे महानगरपालिका असा हा मोर्चा काढण्यात आला. सुमारे तीनशे ते साडेतीनशे नागरिक या मोर्चात सहभागी झाल्याची माहिती पुणे पोलिसांनी दिली..मोर्चानंतर पुणे पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणाबाबत पोलिसांची भूमिका स्पष्ट केली. ‘डीजेविरोधातील मोर्चा पुणे महानगरपालिकेपर्यंत आला आहे. मोर्चेकऱ्यांनी निवेदन दिले असून त्यांच्या मागणीचा विचार केला जाईल,’ असे रावले यांनी सांगितले..‘सुप्रीम कोर्टाची ध्वनीप्रदूषणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यानुसार पोलीस आयुक्तांनी प्रत्येक झोनमध्ये बैठका घेऊन गणेश मंडळांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. ध्वनीची मर्यादा ओलांडणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दहीहंडी आणि ईद-मिलादच्या कार्यक्रमांमध्येही यंदा डीजेचा वापर तुलनेने कमी झाला होता. मात्र, ध्वनीची निर्धारित मर्यादा ओलांडणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाई केली असल्याचे रावले यांनी सांगितले..दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांनी पुण्यातील गणेशोत्सवात डीजे बंदीची मागणी लावून धरली आहे. या मागणीवरून त्यांना गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. रविवारी काढण्यात आलेल्या मोर्चात मात्र बापट सहभागी झाले नाहीत. त्यांच्या निवासस्थानी पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. त्यांनी मोर्चात सहभागी न होण्याची माहिती पोलिसांना दिली होती..Pune Bengaluru Highway: कारला आग लागली अन् महामार्ग ठप्प; आनेवाडीजवळ ५ किमी वाहनांच्या रांगा, अग्निशामक वाहनावर संताप.डीजे बंदीच्या मागणीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही प्रतिक्रिया दिली. ‘वाद खूप टोकाला गेला आहे. खूप मोठे सण येणार आहेत. त्यामुळे समंजसपणे सर्वांना एकत्र बोलावून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. पुण्याला शिक्षणाचे माहेरघर म्हटले जाते. मात्र, पुण्याबाबत सातत्याने चुकीच्या किंवा वाईट कृतींमुळे बातम्या येत असतात. वर्दीची भीती कुणालाच राहिली नाही, याची काळजी वाटते,’ असे सुळे म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.