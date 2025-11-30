पुणे

Pune Drink-and-Drive Accident : पुण्यात पुन्हा 'ड्रिंक अँड ड्राईव्ह'! भीषण अपघातात तरुणाचा मृत्यू, मद्यधुंद चालकाला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

Drunk Driver Arrested in Kalyani Nagar Crash : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कल्याणीनगर भागात 'टोईट' नावाचं रेस्टॉरंट आहे. या रेस्टॉरंटच्या बाहेर हा अपघात घडला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी मद्यधुंद चालकाविरोधात गुन्हा नोंदवला असून त्याला अटक केली आहे.
पुण्यात पुन्हा एकदा ड्रिंक अँड ड्राईव्हची घटना घडली आहे. या अपघात तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यातील कल्याणीनगर भागात ही अपघाताची घटना घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी मद्यधुंद चालकाविरोधात गुन्हा नोंदवला असून त्याला अटक केली आहे. प्रताप असं या आरोपी चालकाचं नाव आहे, तर सत्येंद्र मंडल असं मृत तरुणाचं नाव आहे. तो पार्किंग असिस्टंट म्हणून काम करत होता, अशी माहिती आहे.

