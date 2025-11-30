Pune Drink-and-Drive Accident : पुण्यात पुन्हा 'ड्रिंक अँड ड्राईव्ह'! भीषण अपघातात तरुणाचा मृत्यू, मद्यधुंद चालकाला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

पुण्यात पुन्हा एकदा ड्रिंक अँड ड्राईव्हची घटना घडली आहे. या अपघात तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यातील कल्याणीनगर भागात ही अपघाताची घटना घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी मद्यधुंद चालकाविरोधात गुन्हा नोंदवला असून त्याला अटक केली आहे. प्रताप असं या आरोपी चालकाचं नाव आहे, तर सत्येंद्र मंडल असं मृत तरुणाचं नाव आहे. तो पार्किंग असिस्टंट म्हणून काम करत होता, अशी माहिती आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कल्याणीनगर भागात 'टोईट' नावाचं रेस्टॉरंट आहे. या रेस्टॉरंटच्या बाहेर हा अपघात घडला आहे. सत्येंद्र मंडल याच रेस्टॉरंटमध्ये पार्किंग असिस्टंट म्हणून काम करतो. अशातच आज दुपारी ३.३० वाजण्याच्या सुमारास, एका भरधाव वाहनाने या रेस्टॉरंटच्या पार्किंगमध्ये प्रवेश केला. तसेच काही समजायच्या आत ती गाडी थेट पार्किंग काउंटरवर जाऊन धडकली..Pune Murder Case : प्रेमसंबंधातून तरुणीची हत्या, स्वत:ही संपवलं जीवन; बीडच्या तरुणाचं पुण्यात धक्कादायक पाऊल.यावेळी सत्येंद्र मंडल हा पार्किंग काऊंटरवर उभा होता. त्यामुळे या गाडीने त्याला सुद्धा उडवलं. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या मंडल त्यानंतर तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्याल मृत घोषित केलं. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली घेतली. तसेच मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या चालकाला ताब्यात घेतलं. यावेळी चालकाने राडाही केला..Pune News : संजय पार्क रहिवाशांचा मदतीचा हात; कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर कुटुंबाला आर्थिक आधार!.याप्रकरणी पोलिसांनी मद्यधुंद चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्याला अटक केली आहे. येरवडा पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला उद्या न्यायालयात हजर केलं जाण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.