पत्नीच्या फोनवरून मित्राला I Love You पाठवलं, अनैतिक संबंधाचा बनाव रचला; पुण्यातील 'दृश्यम' स्टाईल हत्या प्रकरणाचा उलगडा....

दृश्यम चित्रपटातून प्रेरणा घेत पत्नीचा गळा आवळत हत्या केल्याची धक्कादायक घटना पुण्यात घडली आहे. इतकच नाही तर हत्येनंतर त्याने तिच्या अनैतिक संबंधाचा बनावही रचला आहे. त्यासाठी त्याने तिच्या फोनवरून मित्राला आय लव्ह यूचा मेसेज केला. याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी आता पतीला अटक केली असून तपास सुरु केला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समीर जाधव असं आरोपी पतीचं नाव आहे, तर अंजली जाधव असं मृत्यू झालेल्या पत्नीचं नाव आहे. २०१७ मध्ये दोघांचा विवाह झाला. त्यांना दोन मुलेदेखील आहेत. अशातच २६ ऑक्टोबर रोजी समीरने पत्नीला गोडाऊन दाखवण्याच्या बहाण्याने एका ठिकाणी नेलं. तिथेच तिचा गळा आवळून हत्या केली. हत्येनंतर त्यानं एका भट्टीत तिचा मृतदेह जाळत राख जवळच्या नदीत फेकून दिली..Pune Crime News: निलेश घायवळ टोळीतील फरार सदस्य जयेश वाघला अटक; कोथरूड गोळीबार प्रकरणात होता सहभाग .महत्त्वाचे म्हणजे हत्येनंतर त्याने तिच्या अनैतिक संबंधांचा बनावही रचला. त्याने तिच्या मोबाईलवरून मित्राला आय लव्ह यूचा मेसेज केला. समोरून मेसेज आल्यानंतर त्यावर स्वत: रिप्लायही केला. त्यानंतर त्याने थेट पोलीस ठाणे गाठत पत्नी बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली. तसेच पोलिसांना संशय येऊ नये म्हणून पोलीस ठाण्यात वारंवार चकरा मारू लागला..Pune Crime News : कामावरून कमी केल्याने नैराश्यातून जीवन संपवले; दोघांवर गुन्हा दाखल.दरम्यान, पोलिसांना त्याच्या वागण्यावर संशय आल्याने पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं. सुरुवातीला त्याने उडवा उडवीची उत्तरे दिली. मात्र, त्यानंतर त्याने हत्येची कबुली दिली. आपलं एका महिलेसोबत विवाहबाह्य संबंध असून त्यामुळे आपण पत्नीची हत्या केल्याचं त्याने पोलिसांना सांगितलं. तसेच त्यापूर्वी मुलांना दिवाळीच्या सुट्ट्यांसाठी नातेवाईकांकडे पाठवल्याची कबुलीही त्याने दिली.