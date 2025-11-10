पुणे

पत्नीच्या फोनवरून मित्राला I Love You पाठवलं, अनैतिक संबंधाचा बनाव रचला; पुण्यातील 'दृश्यम' स्टाईल हत्या प्रकरणाचा उलगडा....

Pune Drishyam Style Murder : समीर जाधव असं आरोपी पतीचं नाव आहे, तर अंजली जाधव असं मृत्यू झालेल्या पत्नीचं नाव आहे. पतीने दृश्यम चित्रपटातून प्रेरणा घेत पत्नीचा गळा आवळत हत्या केली.
दृश्यम चित्रपटातून प्रेरणा घेत पत्नीचा गळा आवळत हत्या केल्याची धक्कादायक घटना पुण्यात घडली आहे. इतकच नाही तर हत्येनंतर त्याने तिच्या अनैतिक संबंधाचा बनावही रचला आहे. त्यासाठी त्याने तिच्या फोनवरून मित्राला आय लव्ह यूचा मेसेज केला. याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी आता पतीला अटक केली असून तपास सुरु केला आहे.

