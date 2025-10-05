Pune News : पुण्यात वर्दळीच्या रस्त्यावर "ड्रंक अँड ड्राइव्ह"चा थरार; मद्यधुंद चालकाने आधी दुचाकीला धडक दिली अन् मग...

Summaryचालकाने कार दुभाजकावर चढवली, यात कारचे मोठे नुकसान झाले.पोलिसांनी त्याच्यावर "ड्रंक अँड ड्राईव्ह" प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे.तपासात समोर आले की त्याच्याकडे वाहन चालवण्याचा परवाना नव्हता..पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिराजवल एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका कार चालकाने मद्यधुंद अवस्थेत दुचाकीवरून एका व्यक्तीला धडक दिली. यानंतर त्याने कार दुभाजकावर चढवली यात कारचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला आहे. डेक्कन पोलिसांकडून कार चालकावर ड्रंक अॅड ड्राईव्हचा गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार अनिकेत रमाकांत सोनटक्के (वय २५, चाकण, धाराशिव) असे या कारचालकाचे नाव आहे ही घटना शनिवारी संध्याकाळी ७ वाजता पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर येथील विठ्ठल रामजी शिंदे पुलाजवळ घडली. शिक्षणासाठी पुण्यात आलेल्या सोनटक्के ने सायंकाळी गर्दीच्या वेळी भरधाव वाहन चालवत दुचाकीस्वाराला धडक दिली आणि त्यानंतर वाहन पुढे छत्रपती शिवाजीनगर परिसरातील दुभाजकावर चढवले. .याबाबत डेक्कन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनटक्के याने आधी बालगंधर्व रंगमंदीरजवळ एका दुचाकीला धडक दिली, यात दुचाकीस्वार किरकोळ जखमी झाला. या तरुणाने माझी काही नुकसान झाले नाही, म्हणून तक्रार देण्यास नकार दिला आहे. काही अंतरावर असलेल्या एका दुभाजकावर वाहन चढवल्याने वाहनाचा मोठे नुकसान झाले. सोनटक्के याच्यावर डेक्कन पोलिस ठाण्यात ड्रंक अॅन्ड ड्राईव्हचा खटला भरण्यात आला आहे. त्याच्याकडे वाहन चालवण्याचा परवाना नसतानाही हा पराक्रम केला आहे. पोलिस पुढील तपास करत आहेत..FAQs 1. ही घटना कुठे घडली? ही घटना पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिराजवळ, विठ्ठल रामजी शिंदे पुलाजवळ घडली.2. कार चालक कोण आहे? अनिकेत रमाकांत सोनटक्के, वय २५, मूळचा चाकण (धाराशिव) येथील आहे.3. अपघातात कोणी जखमी झाले का? हो, दुचाकीस्वार किरकोळ जखमी झाला, पण त्याने तक्रार दिली नाही.4. कारचे नुकसान किती झाले? कार दुभाजकावर चढल्याने वाहनाचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला.5. पोलिसांनी कोणती कारवाई केली? डेक्कन पोलिसांनी चालकावर ड्रंक अँड ड्राईव्हचा गुन्हा दाखल केला आहे.6. चालकाकडे परवाना होता का? नाही, त्याच्याकडे वाहन चालवण्याचा परवाना नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.