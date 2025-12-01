Pune News : पुण्यात ‘ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्ह' मोहीम धडाक्यात; १७२ मद्यधुंद वाहनचालकांवर कारवाई!

पुणे : शहरातील वाढत्या अपघातांचा धोका लक्षात घेत वाहतूक शाखेकडून ‘ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्ह मोहिमेत मद्य सेवन करून वाहन चालवणाऱ्या १७२ वाहनचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. मद्य सेवन करून वाहन चालविणाऱ्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शहर वाहतूक शाखेने २८ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत विविध भागांत नाकाबंदी मोहीम राबवली. शहरातील ३० ठिकाणी नाकाबंदी पॉइंट उभारून वाहतूक पोलिसांनी वाहनचालकांची तपासणी केली. या कारवाईत १७२ वाहनचालक मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवताना आढळून आले. .Pune News : “घरासमोर लघवी केल्याचा जाब विचारल्यावर शेतकऱ्याला मारहाण; संशयित शिक्षकावर गुन्हा!.संबंधित सर्व चालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आल्याची माहिती वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी दिली. ‘मद्यपान करून वाहन चालवणे हा गंभीर गुन्हा असून, अशा बेफिकीर कृतीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. नागरिकांनी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करून स्वतःचा आणि इतरांचा जीव सुरक्षित ठेवावा. यापुढील काळात शहर वाहतूक विभागाकडून ही मोहीम सुरूच राहील, असे पोलिस उपायुक्त जाधव यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.