Pune News : पुण्यात ‘ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्ह' मोहीम धडाक्यात; १७२ मद्यधुंद वाहनचालकांवर कारवाई!

Pune Traffic Police : पुणे वाहतूक शाखेने तीन दिवस राबवलेल्या ‘ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्ह’ मोहिमेत १७२ मद्यधुंद वाहनचालकांची धरपकड केली. अपघातांचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिस विभागाने कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.
पुणे : शहरातील वाढत्या अपघातांचा धोका लक्षात घेत वाहतूक शाखेकडून ‘ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्ह मोहिमेत मद्य सेवन करून वाहन चालवणाऱ्या १७२ वाहनचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. मद्य सेवन करून वाहन चालविणाऱ्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शहर वाहतूक शाखेने २८ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत विविध भागांत नाकाबंदी मोहीम राबवली. शहरातील ३० ठिकाणी नाकाबंदी पॉइंट उभारून वाहतूक पोलिसांनी वाहनचालकांची तपासणी केली. या कारवाईत १७२ वाहनचालक मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवताना आढळून आले.

