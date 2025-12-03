पुणे

Pune News : चाक निखळले तरी भरधाव; मद्यधुंद चालकाची करामत; वाहतूक पोलिसांनी घेतली धाव!

Driver Detained : लष्कर परिसरात चाक निखळलेल्या कारने भरधाव वेगात धाव घेत स्थानिक नागरिकांना धास्ती बसली. वाहतूक पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत मद्यधुंद चालकाला ताब्यात घेतले.
पुणे : लष्कर परिसरात कारचे चाक निखळल्यानंतरही मद्यधुंद चालकाकडून वाहन भरधाव चालवत असल्याचा प्रकार समोर आला. पोलिसांनी या मद्यधुंद चालकाला ताब्यात घेतले. कोरेगाव पार्क भागात रविवारी (ता. ३०) मद्यधुंद चालकाने पबमधील कर्मचाऱ्याला धडक दिल्याने त्याचा मृत्यू झाला होता. तर हिंजवडी येथे सोमवारी (ता. १) टेम्पोच्या धडकेत तीन शाळकरी मुलांचा मृत्यू झाल्याने शहर हादरले. शहरात भीषण अपघातांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी मद्यधुंद वाहनचालकांविरुद्ध ‘ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्ह मोहीम उघडली आहे.

