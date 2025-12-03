Pune Accident Video: पुण्यात टायर निघालेली कार भरधाव.. मद्यधुंद चालकाचा प्रताप, 'सकाळ'च्या प्रतिनिधीमुळे टळला मोठा अनर्थ

पुण्यातील कल्याणीनगर भागातील ड्रंक अॅंड ड्राईव्हची घटना ताजी असतानाच आणखी एक असाच प्रकार समोर आला आहे. पुण्यातील कॅम्प परिसरात एका मद्यधुंद चालकाने प्रताप केला आहे. टायगर निघालेली कार भरधाव वेगात चालवून अनेकांच्या जिविताला धका निर्माण केला. कल्याणीनगर ते रेल्वे स्टेशनपर्यंत सुमारे त्याने कार चालवली. मात्र एका तरुणाच्या सतर्कतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली. .मात्र सकाळ माध्यम समुहातील व्हिडिओ एडिटर सत्यजित सरवदे यांनी गाडीचा पाठलाग केला जीवावर उदार होत प्रसंगावधान राखत गाडी थांबवली. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. पोलिसांसाठी संपर्क साधताच मद्यधुंद चालकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. नाका बंदी सुरु असताना हा प्रकार घडला. मद्यधुंद चालकावर बंडगार्डन पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. .Pune Car Accident : पुण्यात आणखी एक भीषण अपघात ! पौड रस्त्यावर मेट्रो पिलरला कार धडकली अन्....सत्यजित सरवदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मद्यधुंद चालकाच्या हाताला पार्टीचा बॅंड आढळून आला आहे. बंडगार्डन पोलिसांना नाका बंदी केली असताना मद्यधुंद चालकाने हा प्रताप केला. टायर पूर्ण निघालेला असतानाही त्याने रिमवर गाडी भरधाव वेगाने गाडी चालवून इतरांच्या जीवाला धोका निर्माण केला. सुमारे पाच ते सहा किलोमीटर पर्यंत त्याने ही गाडी चालवली, सुदैवाने तरुणाच्या प्रसंगावधानामुळे त्याच्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. .Pune Drink-and-Drive Accident : पुण्यात पुन्हा 'ड्रिंक अँड ड्राईव्ह'! भीषण अपघातात तरुणाचा मृत्यू, मद्यधुंद चालकाला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात.पुण्यात याआधीही अशा घटना समोर आल्या आहेत. कल्याणीनगर परिसरातच दोन दिवसांपूर्वीच पुण्यात ड्रिंक अँड ड्राईव्ह घडला होता. "टोईट" रेस्टॉरंटच्या बाहेर भीषण अपघात झाला होता. यात एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.