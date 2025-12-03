पुणे

Pune Accident Video: पुण्यात टायर निघालेली कार भरधाव.. मद्यधुंद चालकाचा प्रताप, 'सकाळ'च्या प्रतिनिधीमुळे टळला मोठा अनर्थ

Pune Drunk Driving : चालकाने कल्याणीनगर ते रेल्वे स्टेशन असा अंदाजे ५–६ किमीचा धोकादायक प्रवास केला.सत्यजित सरवदे या तरुणाने जीवाची पर्वा न करता कारचा पाठलाग करून ती थांबवण्यात मदत केली.
pune drunk and drive car without tyre

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पुण्यातील कल्याणीनगर भागातील ड्रंक अॅंड ड्राईव्हची घटना ताजी असतानाच आणखी एक असाच प्रकार समोर आला आहे. पुण्यातील कॅम्प परिसरात एका मद्यधुंद चालकाने प्रताप केला आहे. टायगर निघालेली कार भरधाव वेगात चालवून अनेकांच्या जि‍विताला धका निर्माण केला. कल्याणीनगर ते रेल्वे स्टेशनपर्यंत सुमारे त्याने कार चालवली. मात्र एका तरुणाच्या सतर्कतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली.

pune
accident
Pune Accident
drunk drivers
viral video
Kalyani Nagar protest

