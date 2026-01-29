पुणे

Pune Fraud : कोथरूडमध्ये गुंतवणुकीच्या आमिषाने ज्येष्ठाची ४१ लाखांची फसवणूक

Citscape Ploars LLP fraud : पुण्यातील कोथरूडमध्ये दांपत्याने ज्येष्ठ नागरिकाची ४१ लाख रुपयांची फसवणूक केली. सिटस्केप प्लोअर्स एलएलपी कंपनीत भरघोस परतावा देण्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूक घेतली. पोलिसांनी तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल केला आहे.
Pune Fraud

Pune Fraud

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : कंपनीत गुंतवणूक केल्यास भरघोस परतावा देण्याच्या आमिषाने दांपत्याने एका ज्येष्ठाची ४१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात एका दांपत्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
fraud news
Fraud Crime
Investment

Related Stories

No stories found.