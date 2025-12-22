पुणे

BJP Candidate List : भाजप उमेदवारांच्या यादीला शुक्रवारचा मुहूर्त; शिवसेनेसोबत जागावाटप अजूनही अनिश्चित!

Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून किमान ८० उमेदवारांची पहिली यादी शुक्रवारी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. युतीतील जागावाटप अद्याप निश्चित नसतानाही ‘हमखास जिंकणाऱ्या’ प्रभागांवर भाजपचा भर आहे.
shivsena bjp
shivsena bjpsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय उमेदवार अंतिम करण्याचे काम भाजपकडून सुरु आहे. त्यामध्ये उमेदवारांची पहिली यादी शुक्रवारी (ता. २६) जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ही यादी किमान ८० उमेदवारांची असेल असे पक्षाच्या नेत्यांकडून सांगितले जात आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत काडीमोड घेतला आहे. तर शिवसेनेसोबत युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेतर्फे भाजपला त्यांना किती जागा हव्या आहेत याचा प्रस्ताव दिला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
election
pmc
Maharashtra Politics
shivsena
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com