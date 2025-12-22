BJP Candidate List : भाजप उमेदवारांच्या यादीला शुक्रवारचा मुहूर्त; शिवसेनेसोबत जागावाटप अजूनही अनिश्चित!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय उमेदवार अंतिम करण्याचे काम भाजपकडून सुरु आहे. त्यामध्ये उमेदवारांची पहिली यादी शुक्रवारी (ता. २६) जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ही यादी किमान ८० उमेदवारांची असेल असे पक्षाच्या नेत्यांकडून सांगितले जात आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत काडीमोड घेतला आहे. तर शिवसेनेसोबत युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेतर्फे भाजपला त्यांना किती जागा हव्या आहेत याचा प्रस्ताव दिला जाणार आहे. .भाजप आणि शिवसेनेते तीन दिवसांपूर्वी चर्चा झाली त्यानंतर अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही. शिवसेनेकडून ५१ जागांचा प्रस्ताव भाजपला सादर केला जाणार आहे. तसेच भाजपने केवळ अवघड जागा शिवसेनेच्या वाट्याला न देता कसबा, पर्वती, कोथरूड, शिवाजीनगर येथील जागाही द्याव्यात अशी मागणी शिवसेनेतर्फे केली जाणार आहे. मात्र, ती भाजपकडून मान्य होईल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..PMC Election : चार वर्षांनंतर महापालिका रणधुमाळी; २३ डिसेंबरपासून अर्ज भरण्याची सुरुवात!.युतीमधील जागा वाटप झालेले नसताना भाजपकडून किमान ८० उमेदवारांची पहिली यादी शुक्रवारी जाहीर केली जाऊ शकते. त्यापूर्वी २४ आणि २५ डिसेंबर रोजी पुण्यात आणि मुंबईत प्रमुख नेत्यांची बैठक होऊन यादी अंतिम करणार आहेत. यामध्ये जेथे बंडखोरी होणार नाही, बंडखोरी केली तरी त्याचा काही फरक पडणार नाही आणि ज्या जागा हमखास जिंकल्या जाणार आहेत अशा प्रभागांचा यात समावेश असेल असे भाजपकडून सांगितले जात आहे. दरम्यान, भाजपचे उमेदवार जिंकतील अशा ए प्लस प्रभागात इच्छुकांची संख्याही मोठी आहे. त्यातील अनेक जण गेल्या अनेक वर्षापासून पक्षात महत्त्वाच्या पदावर काम करत आहेत, अशा एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांना उमेदवारी नाकारल्यानंतर त्यांची मनधरणी करण्याचे आव्हान भाजपचे नेते आणि उमेदवारांपुढे असणार आहे..पक्षप्रवेश होल्डवरभाजपने शुक्रवारी (ता.१९) दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षातील माजी नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांचा पक्षप्रवेश करून घेतला. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात महत्त्वाच्या माजी नगरसेवकांचा प्रवेश होईल सांगितले जात होते. मात्र, गेल्या दोन दिवसात या पक्ष प्रवेशावरून नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातर्फे थेट माजी नगरसेवकांसोबत गाठीभेटी केल्या, काही जणांचे प्रवेश करून घेतले आहेत. तसेच भाजपच्या आमदारांकडून काही नावांना विरोध केला जात असल्याने उपनगर व मध्यवर्ती पुण्यातील माजी नगरसेवकांचे प्रवेश होल्डवर ठेवण्यात आले आहेत..शिवसैनिकांचे प्रवेश थांबलेकोथरूडमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या एका तरुण माजी नगरसेवकाचा भाजप प्रवेश होणार होता. ही माहिती समजताच एका ज्येष्ठ माजी नगरसेवक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत प्रवेश करण्यासाठी ठाण्याच्या दिशेने रवाना होणार होते. पण या प्रवेशामुळे भाजपचे कोथरूडमधील गणित बिघडणार असल्याने खळबळ उडाली. त्यानंतर दोन्ही पक्षातील नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर या दोन्ही शिवसैनिकांचे प्रवेश तूर्त थांबले आहेत. मात्र, या दोन प्रवेशाच्या चर्चेने भाजपमधील इच्छुकांमधील अस्वस्थता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.