न्याय राहुदे पण अन्याय तरी करू नका, आंदेकरांना तिकीट दिलंत तर..., बंडू आंदेकरांच्या लेकीचा सर्वपक्षीयांना इशारा

Bandu Andekar daughter election warning news आंदेकर टोळीतील सदस्य तुरुंगातूनच निवडणूक लढण्याची तयारी करत आहेत. याला बंडू आंदेकरांची लेक संजीवनी कोमकर यांनी विरोध केला असून आंदेकरांना तिकीट दिल्यास आत्मदहन करेन असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सूरज यादव
माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या हत्येचा बदला म्हणून आंदेकर टोळीनं आयुष कोमकरची हत्या केली. या हत्याकांडानंतर दोन्ही टोळीतील सदस्य सध्या तुरुंगात आहेत. दरम्यान, आंदेकर तुरुंगातूनच निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहेत. याविरोधात आता आयुष कोमकरची आई संजीवनी कोमकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आंदेकर कुटुंबाच्या राजकीय महत्त्वकांक्षेला जोरदार विरोध केलाय.

