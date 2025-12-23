न्याय राहुदे पण अन्याय तरी करू नका, आंदेकरांना तिकीट दिलंत तर..., बंडू आंदेकरांच्या लेकीचा सर्वपक्षीयांना इशारा

माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या हत्येचा बदला म्हणून आंदेकर टोळीनं आयुष कोमकरची हत्या केली. या हत्याकांडानंतर दोन्ही टोळीतील सदस्य सध्या तुरुंगात आहेत. दरम्यान, आंदेकर तुरुंगातूनच निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहेत. याविरोधात आता आयुष कोमकरची आई संजीवनी कोमकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आंदेकर कुटुंबाच्या राजकीय महत्त्वकांक्षेला जोरदार विरोध केलाय..बंडू आंदेकर टोळीतले अनेक सदस्य सध्या तुरुंगात आहेत. पण तरीही आंदेकर टोळीकडून महापालिका निवडणुकीसाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. यासाठी कोर्टानेही निवडणूक लढण्यासाठी परवानगी दिलीय. वनराज आंदेकर यांची पत्नी सोनाली आंदेकर पुणे महानगर पालिका निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असल्याचं सांगण्यात येतंय..EVMवर आता राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार आधी, नंतर प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्ष; ZP, पंचायत समिती निवडणुकीच्या नियमात बदल.आंदेकर टोळीतील सदस्यांकडून निवडणूक लढण्याची तयारी होत असताना आयुष कोमकरच्या आई संजीवनी यांनी सर्वच राजकीय पक्षांना विनंती केली आहे. मला न्याय द्यायचे नसेल तर नका देऊ पण अन्याय तरी करू नका. आंदेकरांना निवडणुकीचं तिकीट देऊ नका. त्यांनी माझ्या लहान मुलाचं आयुष्य उद्ध्वस्त केलंय. सत्तेची ताकद असल्यानंच ते इतक्या थराला पोहोचलेत. त्यांना तिकीट देऊ नका. जो पक्ष त्यांना तिकीट देईल त्यांच्या कार्यालयासमोर मी आत्महदहन करेन. माझ्या मुलाला न्याय मिळावा इतकीच माझी मागणी असल्याचं संजीवनी कोमकर यांनी म्हटलंय..न्यायालयाकडून आंदेकर कुटुंबाला निवडणुकीपासून रोखता येणार नाही असं सांगण्यात आलंय. पण कोमकर यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानं नवा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एका बाजूला पुण्यातील वाढलेली गुन्हेगारी आणि गंभीर गुन्ह्यात आरोपी असलेल्यांना तिकीट दिल्यास जनतेतून रोष ओढावण्याची शक्यता.. यामुळे कोणता पक्ष आंदेकरांना तिकीट देणार हे पहावं लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.