पुणे

Pune: पुण्यात नव्या महामार्गावर प्रतिकिलोमीटर ९ रुपयांप्रमाणे टोल; जिल्हाधिकारी

Pune Elevated Highway Project Overview: पुणे परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उन्नत महामार्ग उभारण्याचा मोठा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पुणे परिसरातील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून सोलापूर, अहिल्यानगर आणि मुंबई महामार्गावर महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडून उन्नत मार्गाची उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे १८ हजार कोटींचा खर्च येणार असून प्रत्येक रस्त्यावर प्रतिकिलोमीटर ९ रुपयांप्रमाणे २५ वर्षांसाठी पथकर आकारण्यात येणार आहे.

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