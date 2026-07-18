Pune: पुण्यात नव्या महामार्गावर प्रतिकिलोमीटर ९ रुपयांप्रमाणे टोल; जिल्हाधिकारी

पुणे: पुणे परिसरातील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून सोलापूर, अहिल्यानगर आणि मुंबई महामार्गावर महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडून उन्नत मार्गाची उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे १८ हजार कोटींचा खर्च येणार असून प्रत्येक रस्त्यावर प्रतिकिलोमीटर ९ रुपयांप्रमाणे २५ वर्षांसाठी पथकर आकारण्यात येणार आहे..तिन्ही रस्त्यांसाठी सुमारे १०० हेक्टर भूसंपादन करावे लाणगार आहे. यातील दोन रस्त्यांवर मेट्रोचा समावेश आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, मुख्य अभियंता रणजित हांडे, कार्यकारी अभियंता अनिल सगर आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली..FDA Crime : पुणे शहरातील प्रसिद्ध गोल्डन बेकरीसह दहा बेकरी, रेस्टॉरंटचे परवाने निलंबित; अस्वच्छतेप्रकरणी एफडीएची कारवाई.या तिन्ही महामार्गांच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम उद्या (ता. १८) केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गणेश कला क्रीडा मंच येथे दुपारी दोन वाजता होणार आहे..असा असेल प्रकल्प पुणे-शिरूर हा सहापदरी उन्नत द्रुतगती महामार्ग एकूण ५३.४० किलोमीटरचा असेल. खराडी बायपास ते विठ्ठलवाडी या ७.४० किलोमीटरच्या मार्गावर मेट्रोसाठी स्वतंत्र मार्गिका हडपसर ते यवत हा महामार्ग ३१.५० किलोमीटरचा..Mumbai Local Train : मुंबईकरांसाठी खुशखबर! मध्य रेल्वेवर १५ डब्यांच्या लोकलच्या आणखी १० फेऱ्या, १२ डब्यांच्या लोकलचे १५ डब्यांत रूपांतर.हडपसर ते एमएसआरडीसीचा रिंगरोड असा सुमारे १७.७६ किलोमीटर लांबीचा मेट्रासाठीसाठी देखील पूल रस्त्याची सुरुवात हडपसर गाडीतळापुढील रवीदर्शन चौकापासून सुरू होणार यवत सहजपूरपर्यंत उन्नत, तर त्यानंतर यवतपर्यंत जमिनीवरील सहापदरी मार्ग रस्त्यासाठी १५ किलोमीटरचे भूसंपादन जमिनीवरील रस्त्यासाठी २ असे ५ पथकर केंद्र असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.