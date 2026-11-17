पुणे : देशातील नक्षलवाद संपला, दहशतवाद संपला; पण पुण्यातील गोखले रस्त्यावरील अतिक्रमणांचा दहशतवाद कधी संपणार? असा सवाल करीत भाजपच्याच नगरसेवकांनी आज महापालिकेच्या सभागृहात आंदोलन केले. महापौरांच्या आसनासमोर प्रतीकात्मक कपड्यांचे दुकान मांडून प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. भाजपची महापालिकेत सत्ता असतानाही त्यांच्याच नगरसेवकांना आंदोलन करावे लागत असल्याने विरोधकांनी भाजपची खिल्ली उडविली. या आंदोलनाची दखल घेत महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा दिला, तर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अतिक्रमणांवर आजपासून कारवाई सुरू करण्याचे आश्वासन दिले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्याच्या (फर्ग्युसन रस्ता) दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली असून, पदपथांवरून पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागा शिल्लक नाही. मध्यरात्रीपर्यंत अनधिकृत व्यवसाय सुरू असतात. अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी नियुक्त असूनही त्यांच्या डोळ्यांदेखत हे व्यवसाय सुरू असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. नगरसेवक रवींद्र साळेगावकर, अपूर्व खाडे, सुनील पांडे, नगरसेविका डॉ. निवेदिता एकबोटे आणि पूजा जागडे यांनी आंदोलन केले. भाजपच्या अन्य नगरसेवकांनीही त्यांना पाठिंबा दिला..सुनील पांडे यांनी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केला. देशातील नक्षलवाद आणि दहशतवाद संपला, पण फर्ग्युसन रस्त्यावरील अतिक्रमणांचा दहशतवाद कधी संपणार, असा सवाल त्यांनी केला. तर साळेगावकर यांनी महापालिकेचे अधिकारी आणि पोलिसांकडून पैसे घेऊन अतिक्रमणांना अभय दिले जात असल्याचा आरोप केला. "आम्ही शेंगा खाल्ल्या नाहीत, त्यामुळे टरफले उचलणार नाहीत. ज्यांनी पैसे खाल्ले त्यांनीच टरफले उचलावीत," असे सांगत कारवाई न झाल्यास चक्री उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला..महापौरांचा निर्वाणीचा इशारामहापौर मंजुषा नागपुरे यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, "लोकप्रतिनिधी वारंवार तक्रारी घेऊन अधिकाऱ्यांकडे जातात. मात्र, अधिकारी कामे प्रलंबित ठेवतात. ही कार्यपद्धती संशोधनाचा विषय आहे. दोन महिन्यांपूर्वी फर्ग्युसन रस्त्यावरील पदपथ, बाजूची मोकळी जागा, इमारतींचे पुढील क्षेत्र आणि गोदामांमधील अतिक्रमणांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही कारवाई का झाली नाही? निष्काळजी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करा. काम करायचे नसेल तर महापालिकेत राहण्याची आवश्यकता नाही.".आयुक्तांकडून कारवाईचे आश्वासनआयुक्त नवल किशोर राम यांनीही अतिक्रमणांवरील कारवाई होत नसल्याबद्दल प्रशासनातील त्रुटी मान्य केल्या. ते म्हणाले, "अतिक्रमणविरोधी कारवाई करताना प्रशासनाकडूनही काही चुका झाल्या असतील, तर त्यात सुधारणा केली जाईल. केवळ महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून न राहता पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला जाईल. आजपासून गोखले रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू केली जाईल. वाहतूक, पार्किंग आणि विक्रेत्यांच्या वेळांचे नियोजन करून लवकरच विशेष कृती कार्यक्रम राबविला जाईल.".Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.घाटे-शिंदे यांच्यात शाब्दिक चकमकनगरसेवक धीरज घाटे यांनी रस्त्यावरील विक्रेते बांगलादेशी घुसखोर असल्याचा आरोप केला. त्यावर काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. अतिक्रमणाच्या विषयाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न होत असून, या आरोपांचे पुरावे आहेत का, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर काँग्रेस आणि बांगलादेशी घुसखोरांचे नाते आहेच, असे प्रत्युत्तर घाटे यांनी दिले. त्यामुळे सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.