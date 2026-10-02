Pune EV Expo 2026 : आज पासून 4 ऑक्टोबर पर्यंत पुण्यात होणार भारतातील सर्वात मोठे EV, Battery आणि Solar Energy प्रदर्शन

पुणे : फ्युचरेक्स ग्रुप ने इंडिया इंटरनेशनल ईवी शो, इंडिया इंटरनेशनल बैटरी शो आणि इंडिया इंटरनेशनल सोलर शो २०२६या एकत्रित प्रदर्शनांची घोषणा केली आहे. हे प्रदर्शन २ ते ४ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ऑटो क्लस्टर एक्झिबिशन सेंटर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे येथे आयोजित करण्यात येणार आहे..MPSC विद्यार्थ्यांचा संताप कायम; पुण्यात रात्रीपासून आंदोलन, नेमकी मागणी काय? मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतरही विद्यार्थी रस्त्यावर .ही तीन सह-आयोजित प्रदर्शने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बॅटरी तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा आणि शाश्वत वाहतूक क्षेत्रासाठी भारतातील सर्वात मोठे एकात्मिक व्यासपीठ निर्माण करणार असून, स्वच्छ ऊर्जा मूल्यसाखळीतील सर्व घटकांना एकाच छताखाली आणणार आहेत.यापूर्वीच्या सात यशस्वी आवृत्त्यांच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या प्रदर्शनात १५० हून अधिक प्रदर्शक, १५,००० हून अधिक व्यावसायिक अभ्यागत, ५,००० हून अधिक डीलर्स व वितरक, शासकीय अधिकारी, धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार, फ्लीट ऑपरेटर्स, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवोन्मेषक तसेच भारत आणि परदेशातील उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. .या प्रदर्शनामध्ये स्वच्छ मोबिलिटी आणि ऊर्जा क्षेत्रातील संपूर्ण परिसंस्थेचे दर्शन घडविण्यात येणार असून, त्यामध्ये पुढील प्रमुख विभागांचा समावेश असेल :इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने आणि बसेसEV घटक आणि ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानबैटरी सेल्स, बॅटरी पॅक्स, बेटरी मनेजमेट सिस्टिम (BMS), बॅटरी उत्पादन उपकरणे, बॅटरी रिसायकलिंग, ऊर्जा साठवण प्रणाली आणि बॅटरी स्वैपिंग सोल्यूशन्सEV चार्जिग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्मार्ट चार्जिंग तंत्रज्ञानसोलर PV, ऊर्जा साठवण, स्मार्ट ग्रिड्स आणि एकात्मिक सौरऊर्जेवर आधारित EV चार्जिंग सोल्यूशन्सकनेक्टेड मोबिलिटी, ऑटोनॉमस तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), IOT, सॉफ्टवेअर आणि भविष्यकालीन मोबिलिटीमधील नवकल्पना.Pusad Farmer Tragedy : पिकांचे नुकसान पाहताना हृदयविकाराने मृत्यू दुष्काळाच्या धास्तीने अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा बळी; पांढुर्णा खुर्द येथील घटना.शासकीय धोरणांचे पाठबळ, देशांतर्गत उत्पादनातील गुंतवणूक, वाढते चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा वाढता स्वीकार यामुळे भारत शाश्वत वाहतुकीकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. या पार्श्वभूमीवर ही तीन प्रदर्शने नवकल्पना, सहकार्य, व्यावसायिक नेटवर्किंग, उत्पादनांचे लोकार्पण आणि ज्ञानविनिमयासाठी महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार आहेत.या प्रदर्शनाबाबत बोलताना फ्युचरएक्स ट्रेड फेअर अॅड इव्हेंट्स प्रा. लि. यांच्या संचालिका निधी शर्मा म्हणाल्या, इंडिया इंटरनेशनल ईवी शो ची आठवी आवृत्ती, इंडिया इंटरनेशनल बैटरी शो आणि इंडिया इंटरनेशनल सोलर शो यांच्यासह भारताच्या स्वच्छ मोबिलिटी आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ही तीन सह-आयोजित प्रदर्शने देशातील सर्वात प्रभावी उद्योग व्यासपीठांपैकी एक म्हणून विकसित झाली असून, उत्पादक, तंत्रज्ञान पुरवठादार, धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार, संशोधक आणि नवोन्मेषकांना एकाच छताखाली आणतात..त्या पुढे म्हणाल्या, 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बॅटरी उत्पादन आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील जागतिक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान अधिक मजबूत होत असताना, ही प्रदर्शने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन, धोरणात्मक भागीदारी, गुंतवणुकीला चालना आणि शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल अधिक वेगवान करण्यासाठी आदर्श व्यासपीठ ठरतील."भारतातील आघाडीचे ऑटोमोबाईल आणि अभियांत्रिकी केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात अशा भव्य प्रदर्शनासाठी अत्यंत अनुकूल वातावरण उपलब्ध आहे. देशातील अग्रगण्य ऑटोमोबाईल OEMS, बॅटरी उत्पादक, ऑटो घटक उत्पादक, अभियांत्रिकी कंपन्या, संशोधन संस्था आणि EV स्टार्टअप्सचे केंद्र असल्यामुळे पुणे भारताच्या वेगाने विकसित होत असलेल्या मोबिलिटी आणि स्वच्छ ऊर्जा परिसंस्थेशी थेट जोडणारे महत्वाचे केंद्र ठरते..ही तीन प्रदर्शन मिळून इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बॅटरी तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा आणि शाश्वत वाहतूक क्षेत्रासाठी भारतातील सर्वात व्यापक व्यावसायिक व्यासपीठांपैकी एक निर्माण करणार असून, प्रदर्शक आणि अभ्यागतांना उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा अभ्यास, धोरणात्मक भागीदारी, नाविन्यपूर्ण उत्पादनांचे लोकार्पण आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख निर्णयकर्त्यांशी संवाद साधण्याची उत्कृष्ट संथी उपलब्ध करून देणार आहेत.नवकल्पना, सहकार्य आणि शाश्वतता या संकल्पनांवर सातत्याने 'भर देणारे हे एकात्मिक व्यासपीठ भारतातील स्वच्छ मोबिलिटी आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या भविष्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असून, ऑटोमोबाईल नवकल्पना, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील देशाच्या आघाडीच्या केंद्र म्हणून पुण्याचे स्थान अधिक मजबूत करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.