पुणे

Pune : बनावट आयपीएसने आधीही केलेत कांड, परराज्यात नावावर गुन्हा; पत्नी आहे पोलीस अधिकारी

Pune Crime News : पुणे पोलीस आयुक्तालयात आयपीएस अधिकारी असल्याचं सांगत वावरणाऱ्या एकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. त्याच्यावर बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Fake IPS Officer Detained at Pune Commissionerate Sagar Waghmode Under Investigation

Fake IPS Officer Detained at Pune Commissionerate Sagar Waghmode Under Investigation

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुणे पोलीस आयुक्तालयात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी भेटून मी आयपीएस आहे असं सांगणाऱ्या एकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा प्रकार समोर आला होता. आता या प्रकरणात अपडेट्स समोर येत आहेत. सागर वाघमोडे असं ताब्यात घेतलेल्या तरुणाचं नाव आहे. तो विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्त डॉक्टर सदीप भाजीभाकरे यांना भेटला होता. तेव्हा त्यानं परिमंडल १चे कृषिकेश रावले माझे बॅचमेट आहेत असं सांगितलं होतं. नेमकं त्याचवेळी रावले तिथं आल्यानं बिंग फुटलं होतं.

Loading content, please wait...
pune
crime
Crime News
IPS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com