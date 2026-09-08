नावही माहिती नसलेल्या खेळांचे बोगस प्रमाणपत्र! वर्ग १ आणि वर्ग २च्या नोकऱ्या मिळवल्या; दोघे अटकेत, एक हजार सर्टिफिकेट वाटल्याचा दावा

Fake Kurash Certificates Busted: खेळाडू कोट्यातून सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याचा प्रकार पुण्यात उघड झाला आहे. कुराश या खेळासह इतर खेळांची हजारो बनावट प्रमाणपत्रे वाटल्याचा पोलिसांना संशय असून, या प्रकरणात दोघांना अटक करण्यात आली आहे. कुराशसोबतच ड्रॅगन बोट आणि इतर खेळांच्या प्रमाणपत्रांचीही पडताळणी सुरू आहे..गुन्हे शाखेच्या अतिरिक्त पोलिस आयुक्त तेजस्विनी सातपुते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंकुश नागर आणि शिवाजी साळुंके या दोन आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. कुराश हा आंतरराष्ट्रीय खेळ असून खूप कमी लोकांना या खेळाबद्दल माहिती आहे. खेळाडू कुराश खेळ खेळलेले नसतानाही त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले.सातपुते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक हजारपेक्षा जास्त बनावट प्रमाणपत्र तयार केले आहेत. वर्ग एक आणि वर्ग दोनसाठी अशा बोगस प्रमाणपत्रांचा उपयोग केलेला आहे. दोन्ही आरोपी खेळाडू असून 50 हजारांपासून 5 लाखापर्यंत पैसे देऊन प्रमाणपत्र विकली गेली आहेत..Ganesh Chaturthi 2026: यंदा हरतालिका अन् गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी! मग आधी पूजा कोणाची करायची? उपवास कधी सोडायचा? जाणून घ्या एकाच क्लिकवर.दरम्यान, पुणे पोलीस भरतीमधील 19 उमेदवाराची चौकशी सुरू आहे. यातील 10 ट्रेनिंग घेत आहेत त्याचे कागदपत्रे तपासणी केली जात आहेत तर 9 लोक अजून सापडलेले नाहीत. क्रीडा विभाग आणि आरोपींचे संबंध तपासले जात आहेत. पुणे शहराबाहेरही या गुन्ह्याची व्याप्ती असू शकते तसा तपास सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे ६० जण अशी प्रमाणपत्रे घेऊन विविध सरकारी विभागांमध्ये गेल्याचं समोर आलं आहे. मात्र, हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..Phulambri News : काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांकडून तहसीलदारांच्या खुर्चीला निवेदन.! छत्रपती संभाजीनगर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी.प्रमाणपत्रांमध्ये विसंगतीपोलिसांच्या तपासात प्रमाणपत्रांमध्ये अनेक गंभीर विसंगती आढळून आल्या आहेत. २०१६-१७ मधील काही प्रमाणपत्रांवर तत्कालीन उस्मानाबादऐवजी धाराशिव, तर औरंगाबादऐवजी छत्रपती संभाजीनगर अशी नावे आढळली आहेत. एवढंच नाही, तर महिला प्रवर्गातील काही प्रमाणपत्रांवर पुरुषांची नावे असल्याचेही समोर आले आहे. अनेक प्रमाणपत्रांवर सीरियल नंबर नसल्याचंही तपासात उघड झालं आहे. हा कथित प्रकार २०१६ नंतर सुरू झाल्याचा पोलिसांचा संशय असून, हजारोंच्या संख्येने बनावट प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.