पत्नीचा पगार १ लाख, तरी महिना ४० हजार पोटगी द्यावी लागणार; पुणे कोर्टाचा पतीला दणका

पत्नी उच्चशिक्षित आणि १ लाख रुपयापेक्षा जास्त पगार आहे म्हणून पतीला त्याच्या जबाबदाऱ्या झटकता येणार नाहीत असं म्हणत कोर्टाने पत्नी आणि मुलांना खर्चासाठी पतीने दरमहा ४० हजार रुपये द्यावे असे आदेश दिलेत. पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने एका घटस्फोट प्रकरणात हा निर्णय दिलाय. पतीने नोकरी गेल्याचं खोटं सांगितलं आणि साडेतीन लाख रुपये पगार असूनही तो लपवला असल्याचा आरोप पत्नीने केलाय..पतीने दावा केला होता की, नोकरी गेल्यानं मी बेरोजगार आहे. तर बायको आयटी कंपनीत नोकरी करते. तिला १ लाखापेक्षा जास्त पगार आहे. त्यामुळे तिला मी एक रुपयासुद्धा देणार नाही. त्याने पत्नीशी पटत नसल्यानं घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. दरम्यान, पत्नीने स्वत:सह मुलाच्या खर्चासाठी दरमहा ७० हजार रुपयांची मागणी केलीय..Well Water Waves: विहिरीत समुद्रासारख्या लाटा, पाण्याची गूढ हालचाल; VIRAL VIDEOने खळबळ, गावकऱ्यांनी काय सांगितलं?.पत्नीने कोर्टात पती बड्या कंपनीत काम करत असल्याचे आणि त्याचा पगार साडे तीन लाख रुपये असल्याचे पुरावे दिले. नोकरी सोडल्याचे किंवा काढून टाकल्याचे कोणतेच पुरावे पतीला कोर्टात देता आले नाहीत. याशिवाय पतीने त्याच्या मालमत्तेची माहिती देणारी कादपत्रेही लपवून ठेवल्याचं समोर आलंय..पती पत्नीच्या या प्रकरणी सुनावणीवेळी कौटुंबिक न्यायालयाने म्हटलं की, पत्नी स्वत: कमावत असली तरी तिला पतीच्या श्रीमंती आणि दर्जानुसार राहण्याचा हक्क आहे. नवरा महिन्याला साडे तीन लाख रुपये कमावतो. त्यामुळे त्याने पत्नी आणि मुलाच्या खर्चासाठी दरमहा ४० हजार रुपये द्यावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.