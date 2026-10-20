Pune News: मुलाचा स्वतंत्र पोटगीचा अधिकार मान्य; तरीही पुणे न्यायालयाने याचिका फेटाळली, नेमकं कारण काय?

पुणे : घटस्फोटाच्या वेळी सात लाख रुपयांची कायमस्वरूपी पोटगी स्वीकारून मुलाच्या संगोपनासह शिक्षण व वैद्यकीय खर्चाची जबाबदारी घेतल्यानंतर पुन्हा मुलासाठी स्वतंत्र पोटगीची मागणी करणारा दावा कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळला. पूर्वीच्या पस्थितीत कोणताही बदल झालेला नसताना तसेच आधीच्या तडजोडीची महत्त्वाची माहिती लपवून याचिका दाखल करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने ती ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.न्यायाधीश पी. पी. अभंग यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुरेश आणि सुरेखा (नावे बदलली आहेत) या दाम्पत्याचा सप्टेंबर २०२४ मध्ये परस्पर संमतीने घटस्फोट झाला होता. त्या वेळी पत्नीने सात लाख रुपयांची कायमस्वरूपी पोटगी स्वीकारली होती. तसेच, मुलाच्या संगोपनासह त्याचा शिक्षण व वैद्यकीय खर्च करण्याची जबाबदारीही तिने घेतली होती..मात्र, डिसेंबर २०२५ मध्ये मुलासाठी वडिलांकडून दरमहा दहा हजार रुपये पोटगी तसेच शैक्षणिक शुल्काची मागणी करण्यात आली. मुलाचा पोटगी मागण्याचा अधिकार स्वतंत्र असून, आई-वडिलांमध्ये झालेल्या तडजोडीमुळे तो संपुष्टात येत नाही, असा युक्तिवाद आईच्या वतीने करण्यात आला. मुलाच्या शैक्षणिक खर्चात वाढ झाल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले..वडिलांच्या वतीने ॲड. समर्थ हुंडेकर यांनी युक्तिवाद केला. घटस्फोटाच्या वेळी पत्नीने कायमस्वरूपी पोटगी स्वीकारली असून, मुलाच्या संगोपनासह शिक्षण व वैद्यकीय खर्चाची जबाबदारीही घेतली आहे. तसेच, पूर्वीच्या तडजोडीतील महत्त्वाची माहिती लपवून पुन्हा पोटगीची मागणी केल्याने ही याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...ॲड. ऋतुराज पासलकर आणि ॲड. पुष्कर पाटील यांनी त्यांना सहकार्य केले. मुलाचा पोटगीचा स्वतंत्र अधिकार न्यायालयाने मान्य केला. मात्र, पूर्वी झालेली तडजोड आणि त्यानंतर परिस्थितीतझालेल्या बदलाचा अभाव या बाबी विचारात घेऊन न्यायालयाने याचिका फेटाळली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.