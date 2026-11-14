Hotel Roopali FDA Action : पुण्यातील प्रसिद्ध हॉटेल वैशाली, रूपालीचे परवाने निलंबित; अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन, 'एफडीए'ची मोठी कारवाई

पुणे : अस्सल पुणेकरांच्या आवडीचे नामदार गोपाळ रामकृष्ण गोखले 4 रस्त्यावरील (एफसी रोड) प्रसिद्ध हॉटेल वैशाली आणि हॉटेल रूपाली रेस्टॉरंटचे अन्न व्यवसाय परवाने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) तातडीने निलंबित केले आहेत. अन्न सुरक्षा मानकांचे गंभीर उल्लंघन केल्याचे तपासणीत आढळल्याने ही कारवाई करण्यात (Hotel Roopali Pune food safety violations) आली. एकाच वेळी दोन्ही रेस्टॉरंटवर ही कारवाई झाल्याने खवय्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. .स्वयंपाकघरातील अस्वच्छता, अन्नपदार्थांची असुरक्षित साठवणूक, कच्चे आणि शिजवलेले अन्न एकत्र ठेवणे तसेच स्वच्छतागृहांच्या लगत अन्न तयार करण्याची व्यवस्था अशा गंभीर त्रुटी दोन्ही आस्थापनांमध्ये आढळल्या असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे..एफडीएच्या पथकाने दोन्ही हॉटेलांची तपासणी केली. वैशाली हॉटेलच्या तपासणीत ९८ पैकी केवळ ५८ गुण मिळाले. त्यामुळे या आस्थापनाची नोंद 'नियमांचे पालन न करणारे' अशी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, यापूर्वी जून २०२६ मध्येही तपासणी करून सुधारणा करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही गंभीर त्रुटी कायम असल्याचे निदर्शनास आले..Dilshad Mulla OBC Caste Certificate Invalid : 'काँग्रेस'च्या दिलशाद मुल्ला यांचा ओबीसी जातीचा दाखला ठरविला अवैध; नगरसेवकपद धोक्यात, मुल्ला उच्च न्यायालयात मागणार दाद.वैशाली हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात जागेची कमतरता असल्याने कच्चा माल ठेवण्यासाठीचा फ्रीजर महिलांच्या स्वच्छतागृहाच्या लगत ठेवण्यात आला होता. तसेच डोसा आणि उत्तप्पा तयार करण्याचा तवा पुरुषांच्या स्वच्छतागृहाच्या शेजारी होता. धुतलेली भांडीही स्वच्छतागृहासमोरील टेबलावर ठेवण्यात आली होती. उकडलेले बटाटे, शिजवलेला भात आणि अन्य तयार अन्नपदार्थ उघड्या कॉरिडॉरमध्ये ठेवले होते. इडली आणि डोशाचे पीठ तयार करण्याची प्रक्रियाही असुरक्षित जागेत सुरू असल्याचे आढळले. कच्च्या कापलेल्या भाज्या तयार अन्नपदार्थांच्या वर ठेवल्याने अन्न दूषित होण्याचा धोका होता..याशिवाय, स्वयंपाकघरात कीटकप्रतिबंधक दरवाजे नव्हते. अन्नपदार्थांच्या तापमानाच्या नोंदी, पिण्याच्या पाण्याचा अद्ययावत तपासणी अहवाल आणि फूड सेफ्टी ट्रेनिंग अँड सर्टिफिकेशन, प्रशिक्षित पर्यवेक्षकाची उपस्थितीही नव्हती..दुसरीकडे, रूपाली रेस्टॉरंटच्या तपासणीत स्वयंपाकघर उघडे आणि असुरक्षित असल्याचे आढळले. त्यामुळे धूळ, घाण आणि कीटकांचा प्रवेश होण्याची शक्यता होती. परिसरात पाणी साचणे, अपुरी स्वच्छता आणि कचऱ्याचे अयोग्य व्यवस्थापन अशा त्रुटीही आढळल्या. कच्चा माल, अर्धप्रक्रियायुक्त आणि तयार अन्नपदार्थ योग्य प्रकारे झाकून ठेवलेले नव्हते. तसेच त्यावर लेबल आणि वापरण्याची अंतिम तारीख (यूज बाय डेट) नमूद केली नव्हती. सहआयुक्त श्रीकांत आर. करकळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक आयुक्त सय्यद इम्रान हाश्मी यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली..Marleshwar Temple Accident : डोंगराच्या कड्यावरून दगड कोसळून मार्लेश्वरात 4 वर्षाच्या चिमुकलीचा मृत्यू; वडील, चुलते गंभीर जखमी, सांगलीच्या कुटुंबीयावर आघात.कच्चे आणि तयार अन्न वेगवेगळे ठेवण्याची व्यवस्था, तापमान नियंत्रणाच्या नोंदी, अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन आराखडा (एफएसएमएस), प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) आणि प्रशिक्षणाच्या नोंदींचाही अभाव आढळला. सुनावणीनंतर १३ नोव्हेंबर रोजी रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले..सुधारणा होईपर्यंत व्यवसाय बंददोन्ही आस्थापनांनी तपासणीत आढळलेल्या सर्व गंभीर त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर एफडीएकडून पुनर्तपासणी करण्यात येईल. अन्न सुरक्षा मानकांची पूर्तता झाल्याची खात्री करून विभागाकडून लेखी परवानगी मिळेपर्यंत या आस्थापनांना अन्नपदार्थांची विक्री, पार्सल किंवा होम डिलिव्हरी करता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.