Pune FDA Action : पुण्यात चार ट्रक संशयित खवा, पनीर जप्त; एफडीएची गणेशोत्सवापूर्वी मोठी कारवाई!

Pune FDA Action on Suspected Khava and Paneer Stock : पुण्यात ऐन गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई सुरू केली आहे. बुधवार पेठ परिसरात एफडीएच्या पथकाने संशयित खवा आणि पनीरच्या साठ्यावर धडक कारवाई करत नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले आहेत. या कारवाईमुळे परिसरातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवार पेठ परिसरात खवा आणि पनीरचे मोठ्या प्रमाणात वितरण केले जाते. याच ठिकाणी परराज्यातून आलेले दोन ते चार कंटेनर आल्याचा संशय एफडीएला आहे. या कंटेनरमधील खवा आणि पनीर संशयास्पद असल्याने एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे नमुने गोळा केले आहेत..Tukaram Mundhe: महाप्रसाद आणि भंडाऱ्यांनाही अन्नसुरक्षेचे नियम लागू; FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा स्पष्ट इशारा.गणेशोत्सवाच्या काळात मिठाई, मोदक तसेच विविध खाद्यपदार्थांसाठी खवा आणि पनीरचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. त्यामुळे या कालावधीत भेसळयुक्त किंवा निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ बाजारात येऊ नयेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून तपासणी मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. .बुधवार पेठेत करण्यात आलेल्या कारवाईत ताब्यात घेतलेल्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाणार आहे. या तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर संबंधित खवा आणि पनीरमध्ये भेसळ किंवा अन्य त्रुटी आढळतात का, हे स्पष्ट होईल. त्यानंतर एफडीएकडून पुढील कायदेशीर कारवाईची दिशा निश्चित केली जाणार आहे..FAQs1. पुण्यात FDA ने कुठे कारवाई केली? बुधवार पेठ परिसरात FDA पथकाने संशयित खवा आणि पनीरच्या साठ्यावर कारवाई केली.2. FDA ने कोणते पदार्थ ताब्यात घेतले? संशयित खवा आणि पनीरचे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेण्यात आले.3. खवा आणि पनीर संशयास्पद का मानले गेले? परराज्यातून आलेल्या कंटेनरमधील खवा आणि पनीरच्या दर्जाबाबत FDA ला संशय आल्याने नमुने घेण्यात आले.4. गणेशोत्सवात खवा-पनीरची तपासणी का महत्त्वाची आहे? गणेशोत्सवात मिठाई, मोदक आणि विविध खाद्यपदार्थांसाठी खवा-पनीरचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.5. ताब्यात घेतलेल्या नमुन्यांचे काय होणार? या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करून त्यांचा दर्जा आणि भेसळीबाबत अहवाल तयार केला जाणार आहे.6. भेसळ आढळल्यास काय कारवाई होणार? प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार संबंधितांविरोधात पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.