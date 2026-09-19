Pune FDA Action: पुण्यात FDAची कारवाई, भूम-वाशीतील खवा-पेढा विक्रेते रस्त्यावर; आमदार तानाजी सावंतांकडून प्रश्नाची दखल

-धनंजय शेटे .भूम : पुणे येथील प्रसिद्ध दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर परिसरात मागील अनेक वर्षांपासून धाराशिव जिल्ह्यातील भूम व वाशी तालुक्यातील खवा व पेढा उत्पादक तसेच व्यापारी खवा-पेढ्याची विक्री करीत आहेत. मात्र, अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) पुणे शहरात सुरू असलेल्या कारवाईमुळे या विक्रेत्यांवर निर्बंध आले असून, पूर्वी दुकाने अथवा स्टॉल लावून विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना आता डोक्यावर खवा-पेढ्याचे साहित्य घेऊन विक्री करावी लागत असल्याचे चित्र आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.भूम व वाशी तालुक्यातील अनेक कुटुंबांचा खवा व पेढा उत्पादनाचा व्यवसाय आहे. या व्यवसायातून तयार होणारे पदार्थ पुण्यातील दगडूशेठ हलवाई गणपती परिसरात मोठ्या प्रमाणात विकले जातात. गणपती दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांकडून या पेढा व खव्याला मागणी असल्याने या परिसरात अनेक वर्षांपासून या भागातील उत्पादक व विक्रेते व्यवसाय करीत आहेत..दरम्यान, पुणे परिसरात एफडीएकडून खाद्यपदार्थांच्या विक्रीबाबत सुरू असलेल्या कारवाईमध्ये भूम व वाशी तालुक्यातील खवा-पेढा विक्रेत्यांवरही कारवाई करण्यात येत असल्याने त्यांच्यात नाराजी निर्माण झाली आहे. यापूर्वी याच परिसरात दुकाने अथवा स्टॉलच्या माध्यमातून व्यवसाय करण्याची मुभा असताना आता विक्रेत्यांना रस्त्यावर फिरून खवा-पेढा विकण्याची वेळ का आली, असा प्रश्न उत्पादक व व्यापाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे..या पार्श्वभूमीवर परांडा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार तथा माजी मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी खवा व पेढा उत्पादक-विक्रेत्यांच्या प्रश्नाची दखल घेतली आहे. भूम व वाशी तालुक्यातील उत्पादकांवर सरसकट निर्बंध लावू नयेत, त्यांना नियमांचे पालन करून दगडूशेठ गणपती परिसरात खवा व पेढा विक्री करण्याची संधी मिळावी, अशी भूमिका सावंत यांनी मांडली आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rएफडीएची कारवाई होत असताना संबंधित खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता, स्वच्छता व नियमांचे पालन याबाबत आवश्यक तपासणी करणे गरजेचे असले, तरी अनेक वर्षांपासून या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या भूम व वाशी तालुक्यातील उत्पादक व विक्रेत्यांना त्याचा फटका बसू नये, अशी मागणी होत आहे. सावंत यांच्या भूमिकेमुळे या व्यवसायिकांना पाठबळ मिळाले असून, त्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनाकडून सकारात्मक तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.