Pune FDA Action: पुण्यात एफडीएचा मिठाई विक्रेत्यांना दणका! कोंढवा, आळंदीतून १ हजार ४९१ किलो मिठाई जप्त करून नष्ट

पुणे: दिवाळी सणाच्या काळात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या मिठाई उत्पादक आणि विक्रेत्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. एफडीएने शहर व जिल्ह्यात दोन ठिकाणी कारवाई करत कोंढवा बुद्रुक येथील गायत्री लाडू भांडारमधून १ हजार १८८ किलो मोतीचूर लाडू आणि बुंदी, तर आळंदी येथील आर. बिकानेर मिठाई केंद्रातून ३०३ किलो बर्फीचा साठा जप्त करून जागेवरच नष्ट करण्यात आला. दोन्ही कारवायांमध्ये एकूण १ हजार ४९१ किलो मिठाई नष्ट करण्यात आली असून, त्याची अंदाजे किंमत २ लाख ९४ हजार ९०० रुपये आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.कोंढवा बुद्रुक येथील टिळेकर नगरमधील मे. गायत्री लाडू भांडार येथे अन्न सुरक्षा अधिकारी के. व्ही. बारवकर यांच्या पथकाने तपासणी केली. या वेळी १ हजार ८ किलो मोतीचूर लाडू ज्याची किंमत १ लाख ५१ हजार रुपये आहे तसेच १८० किलो मोतीचूर बुंदी ज्याची किंमत २२ हजार रुपये आहे असा एकूण १ हजार १८८ किलो साठा जप्त केला व तो नष्ट केला. त्यांची एकत्रित किंमत १ लाख ७३ हजार रुपये असून, संबंधित उत्पादनाचा अन्न परवानाही तत्काळ निलंबित करण्यात आला..\rदरम्यान, २ नोव्हेंबरला ‘एफडीए’ ने मेसर्स आर. बिकानेर मिठाई, माऊली कॉम्प्लेक्स, आळंदी-मरकळ रोड, धानोरे, तालुका- खेड येथे तपासणी करून १ लाख २१ हजार २०० रुपये किमतीची ३०३ किलो बर्फी जप्त करून नष्ट करण्यात आली. हा साठा निकृष्ट दर्जाचा, विनालेबल आणि खरेदी बिलांशिवाय आढळला. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...तसेच कलाकंदाचा नमुना प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी घेण्यात आला. ही कारवाई एफडीएचे सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी एच. आर. मारेवार, एस. एन. चट्टे यांनी केली. अन्नपदार्थांची सुरक्षित साठवणूक, योग्य लेबलिंग आणि खरेदीची बिले ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.