पुणे

Tukaram Mundhe: मोठी बातमी! पुण्यातील प्रसिद्ध 'बर्गर किंग'वर FDAची कारवाई; 'झेप्टो'लाही तुकाराम मुंढेंचा दणका

Major FDA Crackdown in Pune: पुण्यातील हजारो लोक दरदिवशी याच ठिकाणी बर्गर खाण्यासाठी जात असतात. परंतु या ठिकाणी एफडीएच्या टीमला अनियमितता आढळून आली.
Burger King Camp

Burger King Camp

esakal

संतोष कानडे
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FDA suspends licence of iconic Burger King outlet in Camp: पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने आता आपला मोर्चा बड्या कंपन्यांकडे वळवल्याचं दिसून येतंय. पुण्यात प्रसिद्ध असलेल्या 'बर्गर किंग'वर एफडीएने कारवाई केलीय. शहरातील कॅम्प परिसरात असलेल्या आऊटलेटवर प्रशासनाने छापेमारी केली आहे.

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