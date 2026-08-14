Tukaram Mundhe: मोठी बातमी! पुण्यातील प्रसिद्ध 'बर्गर किंग'वर FDAची कारवाई; 'झेप्टो'लाही तुकाराम मुंढेंचा दणका

FDA suspends licence of iconic Burger King outlet in Camp: पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने आता आपला मोर्चा बड्या कंपन्यांकडे वळवल्याचं दिसून येतंय. पुण्यात प्रसिद्ध असलेल्या 'बर्गर किंग'वर एफडीएने कारवाई केलीय. शहरातील कॅम्प परिसरात असलेल्या आऊटलेटवर प्रशासनाने छापेमारी केली आहे..पुण्यातील हजारो लोक दरदिवशी याच ठिकाणी बर्गर खाण्यासाठी जात असतात. परंतु या ठिकाणी एफडीएच्या टीमला अनियमितता आढळून आली. त्यामुळे 'बर्गर किंग कॅम्प'चा परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने रद्द केला आहे.बर्गर जॉईंटमध्ये खाद्यपदार्थांच्या संदर्भात गंभीर त्रुटी आढळल्याची बाब समोर आली आहे. रेस्टॉरंटमधील अस्वच्छतासुद्धा कारवाईचे प्रमुख कारण असल्याची प्राथमिक माहिती आहे..Degloor Crime : ब्लॅकमेलिंग करून महिलेचे वारंवार लैंगिक शोषण; अश्लील फोटो व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसारित, आरोपी अटकेत.झेप्टो कंपनीच्या गोडाऊनवर धाडपुण्यातील झेप्टो कंपनीच्या गोडाऊनवरदेखील अन्न व औषध प्रशासनाने धाड टाकली आहे. त्यामुळे पुण्यातील झेप्टो कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात आल्याची माहिती मिळतेय. हे गोडाऊन लोहगाव परिसरात होते. रेफ्रिजरेटेड आणि फ्रोझन केलेले पदार्थ साठवणुकीमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या.झेप्टो कंपनीच्या या गोडाऊनमध्ये तापमान नियंत्रणाचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले आहे. तसेच मुदत संपल्यानंतरही अन्नपदार्थांचा साठा, अस्वच्छ साठवण व्यवस्था, कीड नियंत्रणाच्या अपुऱ्या उपाययोजना आढळून आलेल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांकडूनही वैयक्तिक स्वच्छतेचे पालन न करणे अशा गंभीर अन्नसुरक्षा त्रुटी दिसल्याने ही कारवाई करण्यात आली..Success Story: 1.5 लाखांची नोकरी सोडली; देशी कोंबड्यांच्या व्यवसायातून आता वर्षाला 36 लाखांचा नफा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.