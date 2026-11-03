पुण्यात FDA ची मोठी कारवाई! दिवाळीच्या फराळात रंगाचा वापर; कोंढव्यात 1,190 किलो लाडू जप्त

Diwali sweets food safety Pune: दिवाळीच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर मिठाईच्या गुणवत्तेबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पुण्यातील कोंढवा परिसरातील गायत्री लाडू भांडारच्या उत्पादन केंद्रावर छापा टाकून FDA ने तब्बल 1,190 किलो लाडू आणि इतर खाद्यपदार्थ जप्त केले आहेत. या मालाची अंदाजे किंमत 1 लाख 73 हजार 950 रुपये आहे..लाडूंमध्ये अतिरिक्त खाद्यरंगाचा वापरFDA चे अधिकारी बालाजी शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. तपासणीदरम्यान लाडू आणि बुंदीमध्ये निर्धारित प्रमाणापेक्षा अधिक खाद्यरंगाचा वापर केल्याचे आढळले. तसेच उत्पादन केंद्रात स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन होत नसल्याचेही निदर्शनास आले..FDA Pune Barfi Seizure : पुण्यात दिवाळीआधी 'एफडीए' ची मिठाई विक्री केंद्रावर मोठी कारवाई; ३०३ किलो बर्फीचा साठा जप्त करून नष्ट.याप्रकरणी लाडू आणि बुंदीचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. बालाजी शिंदे म्हणाले, "उत्पादन केंद्रात अतिरिक्त खाद्यरंगाचा वापर आणि अस्वच्छता आढळली आहे. एकूण 1,190 किलो खाद्यपदार्थ जप्त करण्यात आले असून, त्यांची किंमत अंदाजे 1 लाख 73 हजार 950 रुपये आहे. नमुने तपासणीसाठी पाठवले असून पुढील कारवाई सुरू आहे.".तुकाराम मुंढे यांच्याकडून खाद्यरंगाबाबत इशारादरम्यान, दिवाळीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर लाडू आणि मिठाईची विक्री होते. या पदार्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यरंगाच्या प्रमाणावर विशेष लक्ष ठेवण्याचे निर्देश तुकाराम मुंढे यांनी दिले होते. खाद्यपदार्थांमध्ये वापरला जाणारा रंग निर्धारित अन्नसुरक्षा मानकांनुसारच असावा, असा इशाराही त्यांनी दिला होता..Pune Weather: पुण्यात अवकाळी पावसाचा जोर; एकाच दिवसात तापमान ८ अंशांनी घसरले, दोन दिवस यलो अलर्ट.या पार्श्वभूमीवर पुण्यात FDA ने केलेली ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे. सणासुदीच्या काळात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ होऊ नये, यासाठी मिठाई उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.