पुण्यात ६० गाड्यांना भीषण आग; ४० दुचाकी आणि २० चारचाकी गाड्या जळून खाक

Pune Fire Incident: पुण्यातील येरवडा परिसरात ६० गाड्या जळून खाक झाल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. येरवडा परिसरात एका मोकळ्या मैदानात या गाड्या लावण्यात आल्या होत्या. जळून खाक झालेल्या गाड्यांमध्ये ४० दुचाकी आणि २० चार चाकी गाड्या असल्याचं सांगण्यात येतंय. दुपारी साडे बारा वाजण्याच्या सुमारास ही आगीची घटना घडली. आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न अग्निशमन दलाकडून केले जात आहेत. आगीच्या घटनेनंतर मोठ्या प्रमाणावर धुराचे लोट हवेत पसरले होते. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पुण्यात येरवडा परिसरात भूमी अभिलेख कार्यालयाजवळ एका मोकळ्या मैदानात मोठ्या प्रमाणावर गाड्या लावण्यात आल्या होत्या. या गाड्यांपैकी काही गाड्या पोलिसांनी जप्त केलेल्या होत्या तर काही पार्किंग करण्यात आलेल्या आहेत. ५० पेक्षा जास्त गाड्या सोमवारी दुपारी लागलेल्या आगीत जळून खाक झाल्या आहेत..मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर पुन्हा गॅस टँकरचा अपघात, संरक्षक भिंतीला धडकला; वाहतूक कोंडी.आगीची घटना इतकी मोठी होती की काही वेळातच एका पाठोपाठ एक गाड्यांना आग लागली. आगीचा भडका उडाल्यानंतर हवेत धुराचे लोट पसरले होते. जळून खाक झालेल्या गाड्यांमध्ये ४० दुचाकींचा समावेश आहे तर २० गाड्या चारचाकी असल्याची माहिती समोर आलीय. गाड्यांना आग लागल्याच्या घटनेमुळं मोठं नुकसान झालं आहे..येरवडा परिसरातील गाड्यांना आग लागल्याची माहिती समोर येताच घटनास्थळी अग्निशमन दल दाखल झाले. या गाड्यांना लागलेली आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आगीचं नेमकं कारण स्पष्ट झालेलं नाही. बहुतांश गाड्या जळून खाक झाल्या असल्याची माहिती समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.