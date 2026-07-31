Pune Flood Alert: पुण्यात धोक्याची घंटा! एकतानगरमध्ये ४० कुटुंबांतील १०० नागरिक स्थलांतरित; मुठा नदीतील पातळीत वाढ झाल्याने पाणी घुसले

पुणे : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खडकवासला धरणातून मुठा नदीत मोठा विसर्ग सुरू केल्याने एकतानगर परिसरात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने तातडीने बचावकार्य राबविले. जलपूजन, शारदा, द्वारका आणि आनंद पार्क या सोसायट्यांमधील सुमारे ४० कुटुंबांतील सुमारे १०० नागरिकांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित करण्यात आले. या नागरिकांची जवळच्या बॅडमिंटन हॉलमधील निवारा केंद्रात तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.पानशेत, खडकवासला, वरसगाव, टेमघर या धरणांमध्ये एकूण पाणीसाठा हा ९५ टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे खडकवासला धरणातून ४३ हजार ५७१ क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला. खडकवासला परिसरात सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच या कालावधीत ५६.६० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाल्याने धरणाच्या खालच्या भागातील नाल्यांना पूर आला होता. त्यामुळे मुठा नदीत ४३ हजार क्युसेकपेक्षा जास्त पाणी येत होते. त्यामुळे एकतानगरमध्ये पाणी घुसण्यास सुरुवात झाली..सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने या भागात मदतकार्य सुरू केले. यात अनेक अधिकारी, कर्मचारी, अभियंते, अग्निशामक दलाचे जवान सहभागी झाले. महापालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष चोवीस तास कार्यरत ठेवण्यात आला आहे. अग्निशामक दल, पथ विभाग, मलनिस्सारण विभाग, विद्युत विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमधील पथके परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. हवामान विभाग, सी-डॅक, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाहतूक पोलिस आणि जलसंपदा विभागाशीही सातत्याने समन्वय साधला जात आहे..महापालिका आयुक्तांच्या सूचनेनुसार पूरबाधित भागांचा आढावा घेण्यात आला असून, आवश्यकता भासल्यास आणखी नागरिकांचे स्थलांतर करण्यासाठी निवारा केंद्रे सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. पुणे शहरातील पूरप्रवण भागांमध्ये ४९ मदत केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. धरणातील विसर्ग आणखी वाढल्यास वारजे तपोधाम, पाटील इस्टेट, पुलाची वाडी आणि रजपूत वस्ती या परिसरांना पुराचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहावे, नदीपात्रात उतरू नये असे आवाहन करण्यात आले आहे. आपत्कालीन मदतीसाठी नागरिकांनी ०२०-२५५०१२६९, ०२०-२५५०६८०० या क्रमांकांवर संपर्क साधावा..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.तान्ह्या बाळाला हलविलेएकतानगरमध्ये पाणी घुसण्यास सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत रस्ता पाण्याखाली गेला, त्यानंतर एका सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये पाणी गेले. या सोसायटीमध्ये एका घरात काही दिवसांपूर्वीच छोट्या बाळाचे आगमन झाले आहे. सोसायटीत पाणी घुसत असताना ते बाळ आतमध्ये होते. याची माहिती अग्नीशामक दलाच्या जवानांना मिळाल्यानंतर या बाळासह त्याच्या आईला सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.