Shantilal Suratwala Passed Away : पुण्याचे माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला यांचे निधन, ७६ व्या वर्षी घेतला अंतिम श्वास

पुण्याचे माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला यांचे आज वयाच्या ७६ व्या वर्षी पहाटे कॅन्सरच्या आजाराने निधन झाले. पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. शरद पवार यांचे कट्टर समर्थक अशी त्यांची ओळख होती. त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्षपद भूषवले होते. .''पुणे शहराचे दुसरे सार्वजनिक काका अशी शांतिलाल सुरतवाला यांची ओळख होती. ते गणेश मंडळाच्या मुशीत तयार झालेले कार्यकर्ता होते. सर्वसामान्यांचे दुःख त्यांना माहिती होते. पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात त्यांनी आपला स्वतंत्र ठसा उमटवला. कोणताही राजकीय वारसा नसताना राजकारणात यशस्वी वाटचाल केली. 'गणेश मंडळाचा कार्यकर्ता, नगरसेवक ते महापौर अशी अनेक पदे शांतिलाल सुरतवाला यांनी भूषविली. त्यांनी १९९२- ९३ वर्षात पुण्याचे महापौर पद भूषवले होते..त्यांनी 'असा महापौर पुण्याचा' हे पुस्तकही लिहिले होते. यात त्यांनी कार्यकर्ता आणि महापौर कसा असावा हे आपल्या कार्यातून दाखवले. तत्त्वज्ञानाचे चिंतन त्यांनी प्रत्यक्ष जीवनात उतरवले. त्यांचे हे पुस्तक म्हणजे विचार मंथन करणारे असून पुढील पिढीला मार्गदर्शन करणारे आहे.