Pune Ganesh Festival 2025 : फुले, फळांच्या खरेदीने बाजार फुलला; गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरासह उपनगरांमध्ये गर्दी

मार्केट यार्ड : शहरातील बाजारपेठांमध्ये हार, पूजासामग्री आणि सजावटीच्या फुलांच्या खरेदीसाठी शहर व उपनगरांमध्ये मोठी गर्दी झाली. गणरायाच्या पूजेसाठी हार लागणार असल्याने घाऊक आणि किरकोळ बाजारात फुलांना जास्त मागणी होती. त्यामुळे फुलांच्या दरात २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. प्रसादासाठी फळांचा वापर होत असल्याने फळांनाही चांगली मागणी होती..बाजारात येणाऱ्या फुलांच्या तुलनेत मागणी जास्त असल्याने झेंडू आणि शेवंतीच्या दरात २० ते ३० टक्के वाढ झाली आहे तर, गुलछडीचे दर दुप्पट झाले आहेत. गणेशोत्सवात फुलांचे दर असेच जास्त राहतील, असे व्यापारी सागर भोसले यांनी सांगितले. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मार्केट यार्डातील फूल बाजारात सर्व प्रकारच्या फुलांची आवक वाढत आहे. मागणीही चांगली असल्याने फुलांचे भाव वाढत आहेत. बाजारात संपूर्ण पुणे जिल्ह्यासह तळेगाव, पानशेत, जातेगाव, यवत येथून फुलांची आवक होते. इतर जिल्ह्यातून सातारा, सांगली, सोलापूर, हिंगोली, बीड, धाराशीव, अहिल्यानगर या भागांतून मोठ्या प्रमाणावर झेंडू आणि शेवंतीसह विविध फुलांची आवक बाजारात होत आहे. झेंडू, मारिगोल्ड जातीच्या शेवंतीची कर्नाटकातूनही सर्वाधिक आवक होत आहे..पूजेसाठी केळी, सफरचंद, पेरू, चिक्कू, सीताफळ अशा फळांना मागणी आहे. प्रसादासाठी सफरचंद व केळी यांची मागणी कायम आहे. देश-विदेशातून सफरचंद आणि पुणे जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात केळी बाजारात येत आहेत. आवक नियमित असल्यामुळे या फळांचे दर स्थिर आहेत, असे अडतदार युवराज काची यांनी सांगितले..पूजासाहित्य खरेदीसाठी गर्दीश्री गणेशाची उद्या (ता. २६) प्राणप्रतिष्ठा असल्यामुळे पूजा साहित्याला मोठी मागणी आहे. शनिपार, महात्मा फुले मंडई, तुळशीबाग, फडके हौद चौक, बोहरी आळी या भागातील बाजारपेठा पूजा साहित्याने सजल्या आहेत. खास सुवासिक अगरबत्ती, धूप यासह हळद, कुंकू, शेंदूर, अष्टगंध, अत्तर, गुलाबजल, कापूर, जानवी जोड, वस्त्रमाळा, फुलवाती, आसन, चौरंग, नारळ, विड्याची पाने, तेल आदी वस्तू खरेदीसाठी मोठी गर्दी होत आहे..फुलांचे प्रतिकिलोचे भावझेंडू : ५०-८० गुलछडी : ३००-८०० शेवंती काडी ३००-४००गुलाबगड्डी : ६०-८० गुलछडी काडी : १५०-२०० डच गुलाब (२० नग) : १२०-१८० अॅष्टर : जुडी ३०-४० सुट्टा १५०-२५० शेवंती : १५०-२५० (गड्डीचे भाव) जरबेरा : ८०-१०० कार्नेशियन : २००-२५०लिलियम (१० काड्या) १०००-१२०० ऑर्चिड : ४००-५५०जिप्सोफिला : १५०-२९९जुई : १३००..दूर्वांना मागणीगणरायाच्या आवडत्या दूर्वा आणि जास्वंदाच्या फुलांना बाजारात मागणी होती. यात २१ दूर्वांची जुडी गणपतीला वाहिली जाते. दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या तयारीत दूर्वांना महत्त्वाचं स्थान असते. त्यामुळे दूर्वाला मोठी मागणी असते. ३० ते ४० रुपयांपर्यंत दूर्वा बाजारात मिळत होत्या.गणरायाच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात झेंडु, शेवंतीचे भाव २० ते २५ टक्क्यांनी वाढले होते. गुलछडीचे भाव दुप्पट झाले आहेत. बाजारात ओली तसेच सुकी फुले दाखल होत आहेत. त्यामध्ये, सुक्या व दर्जेदार फुलांना चांगला भाव मिळत आहे. पुणे शहर व जिल्ह्यासह मुंबई, कोकण, ठाणे, पनवेल, दादर, काही प्रमाणात गोवा भागातील खरेदीदारांकडून फुलांची खरेदी होत आहे.- अरुण वीर, अध्यक्ष, अखिल पुणे फुलबाजार अडते असोसिएशन.