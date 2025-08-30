Pune Ganesh Festival : जिवंत देखावे ठरताहेत आकर्षण; पेठांमधील मंडळांची ऐतिहासिक अन्‌ पौराणिक देखाव्यांची परंपरा कायम

पुणे : ‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आग्र्याहून सुटका’, ‘छत्रपती संभाजी महाराज- इतिहासाचा तेजस्वी सूर्य...’, ‘पावनखिंडीतील थरार...’, ‘चापेकर बंधूंनी रॅंडचा वध करण्याचा केलेला पराक्रम’ या जिवंत देखाव्यांसह ‘हनुमान आणि कुंभकर्णामधील युद्ध’, ‘संत ज्ञानेश्वरांनी चालवलेली भिंत आणि दिलेला उपदेश’ असे पौराणिक देखावे गणेशभक्तांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. शनिवार, सदाशिव, नारायण आणि शुक्रवार पेठेतील मंडळांनी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सामाजिक, ऐतिहासिक आणि पौराणिक देखावे सादर केले आहेत. बहुतांश मंडळांनी जिवंत देखावे सादर करण्यावर भर दिला आहे, हे यंदाचे वैशिष्ट्य आहे..पुण्यातील वैभवशाली गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली असून, दीड दिवसाच्या गणपतींचे विसर्जन झाले आहे. त्यामुळे आता गणेशभक्तांची पावले शहराच्या मध्यवर्ती भागाकडे वळत आहेत. यामध्ये शनिवार पेठ, नारायण पेठ, सदाशिव पेठ, शुक्रवार पेठेतील मंडळांचे आकर्षण जास्त असते. यंदा शनिपार मंडळाने ‘पाण्याखालील द्वारका’ हा देखावा साकारला आहे. हा देखावा पाहण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे..केळकर रस्त्यावरील भोलेनाथ मित्रमंडळाने केदारनाथ मंदिराची प्रतिकृती साकारली आहे. बाल विकास मित्रमंडळाने अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त सुवर्णगिरी व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिराची प्रतिकृती सादर केली आहे. गरुड गणपती मंडळाने कोणार्क येथील सूर्यमंदिराची प्रतिकृती साकारली आहे. नारायण पेठेतील या तिन्ही मंडळांनी मंदिरांची केलेली हुबेहूब रचना, आकर्षक विद्युत रोषणाई यामुळे हे देखावे भाविकांच्या पसंतीस उतरले आहेत. शनिवार पेठेतील जय हिंद मित्रमंडळाने ‘श्री आदिमाया आदिशक्ती साडेतीन शक्तिपिठा’चा देखावा साकारला आहे. वैज्ञानिक देखावे सादर करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या शनिवार पेठ मेहुणपुरा सार्वजनिक मंडळाने यंदा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या किल्ल्यांची प्रतिकृती साकारली आहे, तसेच व्याख्यानमाला आयोजित केली आहे. .शनिवार वीर मारुती मंडळाने जगन्नाथ पुरीचा देखावा साकारला आहे. तेथे विद्युत रोषणाई व कृत्रिम फुलांची आकर्षक सजावट केली आहे. मुंजोबाचा बोळ मंडळाने ‘संत ज्ञानेश्वरांनी भिंत चालवली व त्यांनी दिलेला उपदेश’ यावर हलता देखावा साकारला आहे. गजानन मंडळाने आकर्षक काल्पनिक महालाचा देखावा केला आहे. हिराबाग मित्रमंडळाने मॅट्रिक तंत्रज्ञान वापरून ‘प्रकाशमय विनायक’ हा देखावा साकारला आहे. अकरा मारुती कोपरा मंडळाने तिरुपती बालाजी दर्शनाचा देखावा साकारला आहे. त्यातील गुहा आणि पूल बच्चेकंपनीसाठी लक्षवेधी ठरत आहेत. श्री जुन्या जाईचा गणपती मंडळाने भगवान शंकराची मूर्ती साकारली आहे, तर नातूबाग मित्रमंडळाने आकर्षक विद्युत रोषणाई केली आहे..जिवंत देखाव्यांना गर्दीउत्कृष्ट अभिनय, सुंदर पटकथा, आकर्षक संवाद आणि तंत्रज्ञानाचा वापर, यामुळे या भागामधील जिवंत देखावे गणेशभक्तांच्या आनंदात भर घालत आहेत. निंबाळकर तालीम मंडळाने छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित ‘इतिहासातील तेजस्वी सूर्य’ हा देखावा सादर करताना एलईडी स्क्रीनचा वापर करून उत्तम सादरीकरण केले आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनातील कठीण प्रसंग साकारताना आणि त्यातून हे मार्ग काढतानाचे प्रसंग गणेशभक्त स्तब्ध होऊन पाहत आहेत. नारायण पेठेतील विनायक मित्रमंडळाने ‘शिवराज्याभिषेक सोहळा’ हा जिवंत देखावा साकारला आहे. दरवर्षी जिवंत देखावे पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी खेचणाऱ्या माती गणपती मंडळाने ‘गोंद्या आला रे’ अशी घोषणा देऊन ब्रिटिश अधिकारी रँडचा वध करणाऱ्या चापेकर बंधूंच्या पराक्रमाचा देखावा साकारला आहे. या देखाव्यात बग्गीचा वापर करण्यात आला आहे..पेरुगेट मित्रमंडळाने ‘शिवाजी महाराजांची लाल महालावर स्वारी आणि शाहिस्तेखानाची फजिती’चा प्रसंग जिवंत देखाव्यातून साकारला आहे. नवजवान मित्रमंडळाने यंदा ‘जय मल्हार’ हा जिवंत देखावा साकारला आहे. यामध्ये खंडोबा-बानूच्या लग्चाची वरात, नृत्य, उधळला जाणारा भंडारा यामुळे एक वेगळेच दृष्य पाहण्यास मिळत आहे. खालकर चौक मित्रमंडळाने पन्हाळ्यावरून छत्रपती शिवाजी महाराज यांची सुटका होत असताना शिवा काशीद यांनी महाराज असल्याचे भासवून सिद्दी जोहरची दिशाभूल केली, महाराजांची सुटका करण्यासाठी त्यांनी प्राणाची बाजी लावली हा जिवंत देखावा साकारला आहे. भरत मित्रमंडळाने ‘भुताचा बंगला’ या आगळ्यावेगळ्या विषयावर थरारक जिवंत देखावा साकारला आहे. अनंत मित्रमंडळाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आग्र्याहून सुटकेचा प्रसंग जिवंत देखाव्यातून साकारला आहे. सेवा मित्रमंडळाचे यंदाचे हीरकमहोत्सवी वर्ष आहे. या मंडळाने ‘ज्येष्ठ भागवत भक्तीचा सन्मान’ या विषयावर जिवंत देखावा साकारला आहे. मंडळाची उंच पांडुरंगाची मूर्ती लक्ष वेधून घेणारी ठरत आहे..हलत्या देखाव्यांना पसंतीटिळक चौकातील गणेश मित्रमंडळाने यंदा महाबली हनुमान आणि कुंभकर्ण यांच्यातील युद्धाचा प्रसंग साकारला आहे. यात दहा तोंडांचा रावण, हनुमान, कुंभकर्ण यांच्यासह अन्य पात्रे हलत्या देखाव्यातून पाहायला मिळतात. हत्ती गणपती मंडळाने सुमो पहिलवानांची दहीहंडी हा आगळावेगळा देखावा साकारला आहे. खजिना विहीर तरुण मंडळाने वाल्या कोळ्याचा महर्षी वाल्मीक होतो. नारदांच्या उपदेशामुळे वाल्या कोळ्याच्या जीवनात आलेले परिवर्तन या हलत्या देखाव्यातून साकारले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.