Pune Ganesh Visarjan 2025: विसर्जन मिरवणुकीने मोडला रेकॉर्ड, २९ तासांनंतरही सुरू, पोलिसांचे नियोजन कोलमडले

पुण्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य भाग असलेल्या गणेशोत्सवातील विसर्जन मिरवणुकीने यंदा मागील वर्षीचा २८ तासांचा रेकॉर्ड मोडला आहे. अनंत चतुर्दशीला सकाळी सुरू झालेली ही मिरवणूक तब्बल २९ तासांहून अधिक काळ लोटूनही अद्याप सुरूच आहे. मिरवणुकीच्या संथ गतीमुळे आणि मंडळांच्या अतिउत्साहामुळे पुणे पोलिसांचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली असून, सर्वसामान्य पुणेकरांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे..नियोजनाचा अभाव आणि मंडळांचे मनमानेपणपुणे पोलिसांनी यंदा मिरवणुकीसाठी काटेकोर नियोजन केल्याचा दावा केला होता. जीपीएस प्रणाली, वाहतूक मार्गांचे डायव्हर्जन आणि अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश होता. तरीही, प्रत्यक्षात मिरवणूक अत्यंत संथ गतीने पुढे सरकत आहे. मंडळांचे कार्यकर्ते नाच-गाणे, ढोल-ताशे आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये मग्न झाल्याने मिरवणुकीला विलंब होत आहे. विशेषतः अलका टॉकीज चौकात फटाक्यांचा मारा आणि गर्दीमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला..पोलिसांनी प्रत्येक मंडळाला वेळेवर विसर्जन करण्याचे आवाहन केले होते, पण अनेक मंडळांनी याकडे दुर्लक्ष केले. काही मंडळांनी पोलिसांच्या सूचनांचे उघडपणे उल्लंघन करत मनमानी केल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. सकाळी ११:३० वाजेपर्यंत १६३ मंडळांनी अलका टॉकीज चौकातून विसर्जनासाठी मार्गस्थ होणे अपेक्षित होते, परंतु अजूनही ६०-७० मंडळे प्रलंबित आहेत. मिरवणूक संपण्यास दुपारी २ ते ३ वाजेपर्यंत वेळ लागण्याची शक्यता आहे..पुणेकरांचा त्रास आणि वाहतूक कोंडीया विलंबाचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य पुणेकरांना बसत आहे. लक्ष्मी रोड, शिवाजी रोड, टिळक रोडसह प्रमुख मार्ग बंद असल्याने वाहतूक कोंडीने उच्चांक गाठला आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली असून, शाळा, कार्यालये आणि दैनंदिन कामे ठप्प झाली आहेत. मिरवणुकीच्या ठिकाणी शांततेचा भंग होत असल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये नाराजी पसरली आहे. “प्रत्येक वर्षी हाच त्रास. पोलिसांनी कठोर नियम लागू करावेत,” अशी प्रतिक्रिया कसबा परिसरातील रहिवासी स्मिता कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली..Pune Ganesh Visarjan 2025 : चाकण परिसरात गणेश विसर्जनाच्या वेळी चार जणांचा दुर्दैवी बळी.पोलिसांचे अपयश आणि भविष्यातील उपायपुणे पोलिसांनी १० डायव्हर्जन पॉइंट्स आणि १३ पार्किंग स्पॉट्ससह मेट्रोचा वापर करून वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही, मंडळांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली. अलका टॉकीज चौकात दोन मंडळांमध्ये झालेल्या वादामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. विघ्नहर्ता न्यासाने वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या, परंतु गर्दी आणि उष्णतेमुळे १२२ भक्तांना उपचाराची गरज भासली.पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले की, “आम्ही मंडळांना वेळ पाळण्याची विनंती केली होती, पण काही मंडळांचा प्रतिसाद निराशाजनक होता.” भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर नियम आणि दंडाची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. तसेच, जीपीएस तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर आणि मंडळांना आधीच प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे..सांस्कृतिक भव्यता अबाधितविलंब आणि गोंधळ असला तरी पुण्याच्या गणेशोत्सवाची भव्यता आणि उत्साह कायम आहे. मानाच्या गणपतींसह दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या भव्य रथाने आणि पारंपरिक ढोल-ताशांनी मिरवणुकीला रंगत आणली. पर्यावरणस्नेही विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांचा वापर वाढला आहे, पण नियमांचे पालन न झाल्याने वाद निर्माण झाला..Pune Ganesh Visarjan : पुण्यात गणपती मंडळांपुढे पोलिस हतबल, कार्यकर्त्यांनी भर गर्दीत उडविलले फटाके, विसर्जन मिरवणूक रेंगाळली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.