पुणे

Pune Ganesh Visarjan 2025: विसर्जन मिरवणुकीने मोडला रेकॉर्ड, २९ तासांनंतरही सुरू, पोलिसांचे नियोजन कोलमडले

Pune Ganesh Visarjan 2025: Record-Breaking 29-Hour Procession Creates Traffic Chaos | पुण्यात गणपती विसर्जन मिरवणूक २९ तासांनंतरही सुरू, पोलिसांचे नियोजन अपयशी. वाहतूक कोंडी, गोंधळामुळे पुणेकर त्रस्त. वाचा सविस्तर!
Pune Ganesh Visarjan 2025

Pune Ganesh Visarjan 2025

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुण्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य भाग असलेल्या गणेशोत्सवातील विसर्जन मिरवणुकीने यंदा मागील वर्षीचा २८ तासांचा रेकॉर्ड मोडला आहे. अनंत चतुर्दशीला सकाळी सुरू झालेली ही मिरवणूक तब्बल २९ तासांहून अधिक काळ लोटूनही अद्याप सुरूच आहे. मिरवणुकीच्या संथ गतीमुळे आणि मंडळांच्या अतिउत्साहामुळे पुणे पोलिसांचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली असून, सर्वसामान्य पुणेकरांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
pune
Ganesh Fesitival
Ganesh Visarajan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com