Ganesh Visarjan Noise Pollution : विसर्जन सोहळ्यात ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांना नोटीस; २०० हून अधिक मंडळांचा समावेश

200+ Ganesh Mandals Issued Notices : पुणे शहरात गणेश विसर्जन सोहळ्यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी 200 हून अधिक गणेश मंडळांना नोटीस बजावली असून, दोषी आढळल्यास महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम 136 आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कलम 15 नुसार थेट गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने गणेश विसर्जन सोहळ्यासाठी ध्वनिप्रदूषणाबाबत दिलेल्या नियमावलीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शहरातील २०० हून अधिक मंडळांना पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. ध्वनी प्रदूषणाबाबतचा अहवाल मिळाल्यानंतर पोलिसांनी मंडळांना नोटीस बजाविण्यास सुरुवात केली आहे.

